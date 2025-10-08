Španělsko zakázalo vývoz zbraní do Izraele kvůli genocidě v Gaze

Pro dekret, který zavádí zbraňové embargo na Izrael či zakazuje i tranzit zbraní či paliva s potenciálním vojenským využitím v Izraeli přes Španělsko, hlasovalo ve středu 178 ze 350 členů dolní komory španělského parlamentu. Proti se vyslovilo 169 poslanců a jeden se zdržel. Vláda tento dekret v podobě zákona schválila 23. září, den poté nabyl platnosti zveřejněním v oficiálním věstníku, ale do 30 dnů ho musel ještě potvrdit i parlament.
Španělský premiér Sánchez, který patří k nejhlasitějším kritikům postupu izraelské vlády v Pásmu Gazy, letos 8. září oznámil sankce vůči Izraeli. Zdůvodnil je izraelskou ofenzivu v Gaze, kterou označil za genocidu. "Jedna věc je bránit svou zemi a druhá bombardovat nemocnice a nechat umírat hlady nevinné děti. To, co dělá Izrael, je vyhlazování bezbranného národa a porušování všech pravidel humanitárního práva," prohlásil při oznámení sankcí Sánchez.
Sánchez, podobně jako v poslední době řada dalších státníků, považuje za neadekvátní reakci izraelské vlády na teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, jímž začala válka v Gaze. Opakovaně ale zdůrazňuje, že teroristický útok španělská vláda několikrát odsoudila a že vždy bude podporovat právo Izraele na existenci a na obranu. Palestinští ozbrojenci zabili před dvěma lety 7. října na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu rukojmích propustili koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Stále zadržují 48 rukojmích, většina je už zřejmě mrtvá.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, izraelská armáda od začátku války zabila v Pásmu Gazy přes 67 100 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Z genocidy viní Izrael i některé další země a totéž uvedla v září i nezávislá vyšetřovací komise OSN. Letos v srpnu panel OSN oznámil, že v Gaze je hladomor. Izraelská vláda odmítá obvinění z genocidy i tvrzení o hladomoru.