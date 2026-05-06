Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo

Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly.
Situaci na palubě lodi podle prohlášení z úterního večera prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Ti by měli rozhodnout, zda je nutné někoho urgentně evakuovat z Kapverd. "Zbytek (posádky a cestujících) budou pokračovat na Kanárské ostrovy, kde se očekává, že dorazí za tři až čtyři dny," uvedlo ministerstvo.
Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny.
Cestující a posádka budou moci loď opustit za přísných bezpečnostních opatření, budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu, uvedlo ministerstvo. Několik lidí na palubě podle médií pochází ze Španělska. Cílem opatření je "zamezit kontaktu s místním obyvatelstvem".
Původně se španělské ministerstvo zdravotnictví k možnosti, že by loď přistála na Kanárských ostrovech stavělo opatrněji. Podle prohlášení z úterního odpoledne úřad poukazoval, že je nutné vyhodnotit rizika a přínosy každého kroku. Uváděl, že riziko pro místní obyvatele je nízké. Povolení, aby loď přistála na Kanárských ostrovech, resort odůvodňuje plněním povinností, se kterými počítá mezinárodní právo, a humanitárním duchem.
Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média. Podle Světové zdravotnické organizace se hantavirem nakazilo nejméně sedm lidí.
Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
