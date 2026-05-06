Zahraničí

Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo

ČTK

Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly.

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Výletní loď MV Hondius kotvící v kapverdském přístavu Praia. Cestující nesměli 4. května 2026 plavidlo opustit, protože zdravotnické úřady na palubě vyšetřovaly podezření na výskyt hantaviru.Foto: REUTERS
Situaci na palubě lodi podle prohlášení z úterního večera prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Ti by měli rozhodnout, zda je nutné někoho urgentně evakuovat z Kapverd. "Zbytek (posádky a cestujících) budou pokračovat na Kanárské ostrovy, kde se očekává, že dorazí za tři až čtyři dny," uvedlo ministerstvo.

Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny.

Cestující a posádka budou moci loď opustit za přísných bezpečnostních opatření, budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu, uvedlo ministerstvo. Několik lidí na palubě podle médií pochází ze Španělska. Cílem opatření je "zamezit kontaktu s místním obyvatelstvem".

Původně se španělské ministerstvo zdravotnictví k možnosti, že by loď přistála na Kanárských ostrovech stavělo opatrněji. Podle prohlášení z úterního odpoledne úřad poukazoval, že je nutné vyhodnotit rizika a přínosy každého kroku. Uváděl, že riziko pro místní obyvatele je nízké. Povolení, aby loď přistála na Kanárských ostrovech, resort odůvodňuje plněním povinností, se kterými počítá mezinárodní právo, a humanitárním duchem.

Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média. Podle Světové zdravotnické organizace se hantavirem nakazilo nejméně sedm lidí.

Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.

MV Hondius o délce 116 metrů je pojmenovaná po nizozemském rytci a kartografovi Jodocusu Hondiusovi | Video: Oceanwide Expeditions
