Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi

U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi MV Hondius, potvrdily testy hantavirus. Podle agentur AFP a Reuters to v pondělí oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény.
„Pacient byl převezen na oddělení s vysokým stupněm izolace v nemocnici Gómez Ulla, kde zůstane hospitalizován,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Neupřesnilo však jeho jméno, věk ani zdravotní stav. „Tato skutečnost nemění úroveň rizika pro širokou veřejnost ani epidemiologická opatření, která jsou v současné době v platnosti,“ doplnil rezort.
Loď MV Hondius plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 bylo před zhruba dvěma týdny evakuováno z lodi na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.
Kromě tří úmrtí bylo podle údajů AFP vycházejících z oficiálních zdrojů hlášeno devět potvrzených případů včetně dvou španělských a jeden další pravděpodobný případ.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci. U pozitivně testovaných z lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka. Způsobuje dýchací onemocnění, provázené bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou či nevolností. Proti viru zatím neexistuje vakcína.
Světová zdravotnická organizace (WHO) v minulém týdnu uvedla, že dotčené země nemají hantavirus podceňovat, riziko globálního šíření však podle ní zůstává nízké.
Mohlo by vás také zajímat: Situaci na palubě s hantavirem popsal jeden z cestujících v emotivním videu.
Jízda načerno v Tatrách přišla Ukrajince draho. Poláci ho tvrdě ztrestali
Dokonce i polský premiér Donald Tusk osobně zasáhl do případu ukrajinského influencera, který vjel sportovním autem do chráněné oblasti Tatranského národního parku. Ministr vnitra následně vydal řidiči pětiletý zákaz vstupu do Polska i celého schengenského prostoru během jediného dne.
ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio
Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Teen fenomén, který vyhasl. Ale proč? Češka v Paříži upoutala upřímnou zpovědí
Společně s mladší sestrou Brendou platila Linda Fruhvirtová dlouhá léta za gigantický talent. Obě české sestry v mládežnických kategoriích drtily i výrazně starší soupeřky, jejich dominance udivovala celý tenisový svět. Jenže pak přišly komplikace. Starší ze sester se o nich nyní rozpovídala v Paříži, kde dokázala po třech letech projít z kvalifikace do hlavní soutěže antukového grandslamu.
Zemřel saxofonista Sonny Rollins. Americké jazzové legendě bylo 95 let
Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.
„Skupina Lucie má mnoho let svého kouče,“ prozrazují Robert Kodym a Michal Dvořák
Robert Kodym nasadil sluneční brýle ve tvaru srdcí. Michal Dvořák se připojil ze zahraničí. Společně pak pro Aktuálně.cz promluvili o svém plánovaném prvním vystoupení na bohnickém festivalu Mezi ploty. A taky o tom, jak se starají o své duševní zdraví i o zdraví kapely, o novém zpěvákovi Lucie Viktoru Dykovi, o nedávno zesnulém skladateli a textaři Oskaru Petrovi i o rozepsaných písních.