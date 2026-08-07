Španělsko oznámilo rozbití sítě pašeráků migrantů do Evropy, policie zadržela 78 lidí

Španělská policie v pátek oznámila, že ve spolupráci s Europolem a kolegy z Francie, Portugalska a Polska rozbila jednu z největších zločineckých sítí, která ve Středomoří pašovala migranty do Evropy. Informují o tom španělská média. Podle nich bylo zadrženo 78 lidí, včetně několik šéfů gangu, a bylo zabaveno 18 lodí.
Zločinecká organizace používala vysokorychlostní plavidla, jimiž ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Podle španělské policie při nejméně 64 plavbách gang dovezl do Španělska přes 2000 migrantů.
Během operace nazvané Salem policie také zabavila drogy, včetně 15 tisíc tablet extáze, 61 kilogramů hašiše, 500 gramů kokainu a 40 gramů metamfetaminu, několik zbraní a satelitní antény a GPS sledovací zařízení.
Španělská vláda čelí v posledních dnech kritice od opozice i od některých evropských politiků za to, že nedokázala zabránit bezprecedentní migrační vlně do španělského města Ceuta, které leží na severoafrickém pobřeží. Z Maroka tam 30. července přišlo či připlavalo na 72 tisíc migrantů, drtivá většina z nich se druhý den dobrovolně vrátila. V Ceutě zůstává ještě několik tisíc běženců.
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