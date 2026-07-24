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Zahraničí

Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze, tisíce lidí museli evakuovat

ČTK

Španělská vláda v pátek vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si podle poslední bilance vynutily evakuaci nejméně 19 tisíc lidí. Předsedkyně vlády madridské autonomní oblasti Isabel Díazová Ayusová podle agentury AFP označila nynější požáry za nejhorší v historii tohoto regionu, zničeno bylo nejméně 43 domů.

Národní stav nouze se týká i provincie Ávila, která se nachází v blízkosti madridského regionu. Na snímku požár ve zmíněné provincii.
Národní stav nouze se týká i provincie Ávila, která se nachází v blízkosti madridského regionu. Na snímku požár ve zmíněné provincii.Foto: ČTK
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Hasiči uvedli, že část požárů se spojila, neboť se plameny vymkly kontrole. Evropská unie mezitím oznámila, že do země posílá čtyři hasicí letouny, o které Madrid požádal ostatní členské státy.

Národní stav nouze se týká i provincie Ávila, která se nachází v blízkosti madridského regionu. Vláda své rozhodnutí zdůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů, sdělila španělská média.

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Vyhlášením národního stavu nouze centrální vláda přebírá pravomoci v koordinaci zásahů proti požárům. Obvykle tuto činnost koordinují regiony, které však mohou požádat o zásah centrální vlády, pokud kalamitní stav nedokážou zvládnout vlastními prostředky.

Zásahům tak nově velí ministerstvo vnitra, napsala agentura EFE. Koordinanční štáb ještě před vyhlášením stavu nouze už ve čtvrtek večer navštívil ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska.

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V pátek ministerstvo oznámilo, že požádalo o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Řecko již Madridu slíbilo poskytnout dva hasičské letouny Canadair. Následně mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová oznámila, že všechny čtyři požadované letouny byly pro nasazení ve Španělsku již vyčleněny.

Poznamenala, že dva letouny odletěly do Španělska z Řecka a další dva z Itálie, která se rovněž potýká s ničivými požáry. „Připravujeme se na vážnou situaci,“ doplnila s tím, že unie má díky zapojení členských států v pohotovostní rezervě další letouny a také hasiče.

„Zažíváme dramatickou situaci,“ napsal v pátek na síti X španělský premiér Pedro Sánchez. Poznamenal, že s plameny se nepotýká jen Španělsko, ale také další země v regionu. „Vláda nasadila všechny dostupné síly. Bude stát po vašem boku během nouze i při obnově,“ dodal Sánchez.

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Stanice France 24 nicméně prohlásila, že regionální úřady kritizují centrální vládu za to, že podle nich zatím neučinila dost, aby požáry zastavila. Regiony rovněž tvrdí, že nedostatečná byla i vládní opatření k prevenci podobných katastrof.

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Hasiči na síti X uvedli, že v madridském regionu se požáry spojily v jeden veliký. Plameny zde již spálily na šest tisíc hektarů, tedy 60 kilometrů čtverečních. Ayusová uvedla, že rozsah požárů v takto hustě obydlené oblasti představuje katastrofu. Dodala, že prioritou je záchrana životů. Dosud úřady hlásí asi stovku lehce zraněných.

Práci hasičů komplikují vysoké teploty, které dnes v některých regionech podle předpovědí meteorologů překročí 39 stupňů Celsia, v Almeríi na jihovýchodě země by mohlo být později odpoledne až 44 stupňů, informovala AP.

S plameny bojují stovky profesionálních hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Podle údajů unijního systému EFFIS ve Španělsku požáry zničily od začátku roku na 1250 kilometrů čtverečních území.

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