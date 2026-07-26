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Zahraničí

Španělsko ještě čekají krušné hodiny, řekl premiér Sánchez k lesním požárům

ČTK

Kvůli pokračujícím lesním požárům Španělsko ještě čekají krušné hodiny, řekl dnes premiér Pedro Sánchez. Zároveň ale poukázal na příznivý vývoj v oblasti Madridu, informovala agentura AFP.

Španělský premiér Pedro Sánchez v parlamentu.
Španělský premiér Pedro Sánchez.Foto: Reuters – SERGIO PEREZ
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„Čekají nás sice těžké hodiny, ale informace, které jsme obdrželi, naznačují, že noc byla z hlediska šíření ohně, jeho zvládání a hasičských zásahů velmi příznivá,“ sdělil Sánchez novinářům při návštěvě požáry zasažené provincie Ávila.

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„Uvidíme, jak se den bude vyvíjet,“ dodal. Zároveň vyzval k uzavření národní aliance za účelem boje proti dopadům klimatických změn.

Požár, kvůli němuž bylo v okolí Madridu a Valencie zatím evakuováno zhruba 75 tisíc lidí, by se mohl rozšířit dál na jih, pokud bude v oblasti nadále foukat silný vítr. V sobotu si poblíž Valencie požár vyžádal život jednoho staršího muže, který uhořel v autě. Několik dalších lidí skončilo v nemocnici, když se nadýchali kouře.

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