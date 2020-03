Španělsko hlásí dva tisíce nově nakažených a stovku mrtvých za jediný den

Španělsko ohlásilo téměř 2000 nových případů nákazy koronavirem a stovku úmrtí za posledních 24 hodin. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Podle jeho dnešních údajů je nyní v zemi navzdory přísným ochranným opatřením 7753 infikovaných a 288 mrtvých. Z nakažených je hospitalizováno 517 lidí.

Po Itálii je Španělsko druhou evropskou zemí, kterou nynější koronavirová pandemie zasáhla nejvíce. Španělská vláda v sobotu nařídila uzavřít restaurace, kavárny, bary, kina a obchody s výjimkou prodejen se zbožím běžné potřeby. Kromě toho bude od pondělí platit i omezení pohybu obyvatel: lidé nebudou smět vycházet z domova s výjimkou cest do práce a na nezbytný nákup.

Premiér Pedro Sánchez řekl občanům jasně: Španělé mohou vycházet "do práce, na nákup chleba", do lékárny nebo k lékaři, ale ne "na večeři k příteli". V sobotu ohlásil, že koronavirem se nakazila i jeho manželka Begoña Gómezová.

V Barceloně byly v neděli ulice klidné a před pekárnami se tvořily fronty, protože lidé dodržovali doporučené metrové rozestupy. V parcích hlídkovali policisté a všechny, kromě těch, kteří venčili psy, vyzývali, aby šli domů.

Barcelonská starostka Ada Colauová vyzvala občany k vzájemné solidaritě. "Budeme-li k sobě solidární, překonáme to. Podařilo se to jiným zemím a je v našich rukou, abychom se s tímto úkolem vypořádali co nejlépe," řekla.