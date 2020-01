Španělsko bude mít novou vládu, Sánchezova koalice těsně získala důvěru

Španělští poslanci v úterý velmi těsnou většinou vyslovili důvěru šéfovi socialistů Pedru Sánchezovi pro sestavení vlády, která bude první koaliční vládou ve více než čtyřicetileté demokratické historii Španělska. Informoval o tom deník El País. Skončí tím také zhruba osmiměsíční funkční období úřadující vlády, kterou vedl rovněž Sánchez.

Sedmačtyřicetiletému Sánchezovi stačila k získání důvěry prostá většina. V prvním kole v neděli, kdy potřeboval absolutní většinu, důvěru nezískal.

Sáncheze podpořilo v úterý 167 ze 350 členů Kongresu poslanců, 165 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování. Pro bylo všech 120 socialistických poslanců, 35 zástupců levicového bloku v čele s formací Unidas Podemos, která bude v koaliční vládě, a poslanci menších regionálních stran, včetně Baskické národní strany (PNV).

Proti hlasovali mimo jiné lidovci (88 poslanců), krajně pravicová strana Vox (52), Ciudadanos (deset) a katalánští separatisté ze dvou stran. Poslanci separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC, 13 poslanců) a baskické strany EH Bildu (pět) se hlasování zdrželi.

Sánchez by měl zřejmě složit přísahu u krále už ve středu a na pátek plánuje první zasedání nové vlády, v níž bude jedním z místopředsedů lídr Unidas Podemos Pablo Iglesias. Prvním úkolem vlády bude co nejdříve vyjednat v parlamentu podporu pro rozpočet na letošní rok. Do 15 dnů od svého ustavení by měla také vláda zahájit dialog s katalánským vedením, jak se na tom dohodli socialisté se stranou ERC, jejíž poslanci Sáncheze za to dnes podpořili.

Právě podpora katalánských separatistů a baskických nacionalistů vyvolala ostrou kritiku pravicové Lidové strany (PP) a strany Vox, které z prvního kola v neděli udělaly podle médií nejvášnivější debatu poslanců před hlasováním o důvěře vládě za mnoho let. Někteří poslanci čelili za podporu Sánchezovy koalice i výhrůžkám a označením "zrádce Španělska".

Před úterním hlasováním šéf PP Pablo Casado obvinil Sáncheze z "patologické obsese mocí" a uvedl, že lídr socialistů "vložil budoucnost země do rukou teroristů a pučistů". Měl tak na mysli baskickou EH Bildu, jejíž šéf Arnaldo Otegi byl v minulosti vězněn za pokus obnovit stranu považovanou za politické křídlo teroristické organizace baskických separatistů ETA, a katalánskou ERC, jejíž lídr Oriol Junqueras byl loni odsouzen ke 13 letům vězení za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Vzhledem k velmi těsnému výsledku někteří analytici odhadují, že trvání nové vlády nevydrží celé volební období. Regionální strany, zejména pak katalánští separatisté, podpořili Sáncheze na základě velmi obecné dohody. Mnozí teď proto s napětím očekávají, jakých konkrétních obrysů tato dohoda nabude a zda budou poslanci ERC v podpoře Sáncheze pokračovat i při hlasování o zákonech v parlamentu.