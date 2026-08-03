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Zahraničí

Španělské tajné služby před migrační vlnou z Maroka varovaly, ministr to prý nevěděl

ČTK

Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve řekl, že on varován nebyl.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Španělská policie a armáda řeší situaci v Ceutě.Foto: REUTERS – Jon Nazca
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„Vnitro dostalo mnoho varování od tajné služby,“ tvrdí zdroje španělského rozhlasu. Obavy tajné služby podle nich vycházely i z verdiktu španělského nejvyššího soudu, který 8. července rozhodl, že úřady v Ceutě nesmějí okamžitě vyhostit zpět do Maroka ty, kteří připlavou, respektive nepřekonají hraniční překážku.

Toho podle médií využily pašerácké mafie a na sociálních sítích se začaly šířit nepravdivé informace, že hranice do Ceuty je otevřená. Až o uplynulém víkendu ale španělská vláda do moře u Ceuty instalovala půlkilometrovou bariéru.

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Nicméně španělské ministerstvo vnitra přiznává, že mělo informace o větším počtu lidí, kteří se snažili zhruba od poloviny července do Ceuty připlavat podél pobřeží. Kvůli tomu podle rozhlasu Cadena SER ministerstvo zvýšilo počet příslušníků pohraniční stráže.

Předminulý týden také ministerstvo vnitra uznalo, že středisko dočasné ochrany imigrantů (CETI) v Ceutě je přeplněné. Kapacitu má přes 500 lůžek a už před týdnem místní úřady varovaly, že asi tisíc migrantů kvůli tomu spí na ulici.

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Starosta španělského autonomního města Ceuta Juan Jesús Vivas začátkem minulého týdne naléhavě žádal vládu v Madridu o pomoc a vyzýval ji, aby vyhlásila kvůli migrační vlně v Ceutě národní stav nouze. Ve středu řekl, že za předchozích deset dnů připlavalo do Ceuty z Maroka přes 1500 lidí.

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Ve čtvrtek jich připlavalo či přišlo na 50 tisíc, španělská pohraniční stráž náporu nedokázala čelit a ve snaze zabránit zraněním otevřela bránu na přechodu. Předtím se ale téměř stovka lidí utopila či zahynula při překonávání plotu a vlnolamů. Ceuta má asi 84 tisíc obyvatel.

Španělská levice a několik marockých nevládních organizací viní marocké úřady, že masovému přílivu migrantů do Ceuty nezabránily. Někteří spekulují, že šlo o záměr ve snaze o politický nátlak na Madrid. Španělská TVE s odvoláním na marocká média uvedla, že v noci na pátek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty. V té už ale byly desítky tisíc migrantů na místě.

Nejedná se o první migrační vlnu

Velkou migrační vlnu zažila Ceuta v květnu 2021, kdy za dva dny připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10 tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispěla skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.

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Tehdy se zhoršily španělsko-marocké vztahy, protože vyšlo najevo, že Španělsko umožnilo hospitalizaci šéfa povstalecké Fronty Polisario Ibráhíma Ghálího, jenž tehdy onemocněl covidem-19. Fronta Polisario od 70. let minulého století usiluje o samostatnost Západní Sahary, jejíž větší část ovládá Maroko a menší povstalci.

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Španělsko dlouhodobě podporuje referendum o sebeurčení Západní Sahary, které předpokládá i rezoluce OSN z roku 1991. V roce 2022 se ale španělský premiér Pedro Sánchez snažil vztahy s Rabatem uklidnit a v dopise marockému králi Muhammadovi VI. podpořil jako možné řešení konfliktu Maroka s povstalci ze Západní Sahary její autonomii pod marockou správou.

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