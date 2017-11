Španělské námořnictvo zachránilo ve Středozemním moři 276 migrantů

před 58 minutami

Španělské námořnictvo zachránilo v sobotu ve Středozemním moři 276 migrantů ze sedmi různých různých lodí. Lodě pluly z pobřeží severní Afriky a objevila je záchranná plavidla ve vodách východně od Gibraltarského průlivu, napsala agentura AP. Každoročně se snaží dostat přes Středozemní moře do Evropy desítky tisíc uprchlíků a migrantů, kteří doufají, že je v Evropě čeká lepší život. List Der Tagesspiegel zveřejnil seznam 33 293 uprchlíků, kteří zemřeli při pokusu dostat se do Evropy od roku 1993 do 29. května 2017. Seznam měl 46 stran a obsahoval jména obětí, věk, zemi původu, okolnosti a datum úmrtí a zdroj informací. Často nebylo jméno uvedeno, protože se oběť nepodařilo identifikovat.

