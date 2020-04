Španělé se moc shlukovali, tak budou mít vycházky podle věku jen v určených hodinách

Španělská vláda stanovila rozvrh hodin, v jakém budou moci lidé chodit ven, aby se zamezilo šíření nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví určilo hodiny pro různé věkové kategorie, které začnou platit v sobotu. V daných intervalech budou moci lidé ven i na procházku či za účelem individuálního sportu, přičemž budou muset dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Nová pravidla oznámil ve čtvrtek večer ministr zdravotnictví Salvador Illa.

Cílem nového opatření je vyhnout se velkému shlukování osob, jaké nastalo v řadě španělských měst minulou neděli. Tehdy mohly totiž poprvé po šesti týdnech od vyhlášení nouzového stavu ven na procházku děti. Některé promenády a ulice se tak zaplnily davy rodičů s dětmi, kteří podle záběrů ze sociálních sítí nedodržovali bezpečnou vzdálenost.

Od soboty tak budou moci děti do 14 let s jedním z rodičů ven jednou denně a pouze do vzdálenosti kilometr od bydliště mezi 12. a 19. hodinou. Nezletilí od 14 let a dospělí do 70 let budou moci na procházku a nově i za individuálním sportem od šesti do deseti ráno a večer od osmi do jedenácti, rovněž jen kilometr od bydliště. Starší 70 let a lidé závislí na doprovodu budou mít od soboty vyhrazen čas na vycházky od deseti do 12 hodin a večer od sedmi do osmi hodin.

Rozvrh hodin se netýká obcí, které mají méně než 5000 obyvatel, protože tam podle ministra Illy nehrozí velké shlukování lidí. Podle deníku La Vanguardia má méně než 5000 obyvatel 85 procent obcí v zemi a týká se to asi 12 procent populace.

Na dotaz novinářů, jak dlouho mohou být Španělé venku, ministr odpověděl, že to bude upřesněno v dokumentu, který vláda záhy zveřejní. Dětem ale už dříve stanovila na vycházky hodinu denně, uvedl El País.

Od soboty budou moci Španělé jít ven také postarat se o své zahrádky, ale pouze v dosahu bydliště.

Od poloviny března, kdy ve Španělsku kvůli covidu-19 platí nouzový stav, mohou Španělé z domu jen na nákup, do lékárny, k lékaři či do práce a od neděle mohou chodit na vycházku s dětmi. Parky a hřiště jsou ale zavřené. Ve čtvrtek například oznámila radnice v Barceloně, že už od pátku otevře polovinu parků ve městě.