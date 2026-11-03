Španělská vláda schválila pomoc obětem a pozůstalým po tragické srážce vlaků

Španělská vláda schválila pomoc obětem a jejich pozůstalým po nedávné srážce vlaků u Toleda v celkové výši 30 milionů eur (730 milionů Kč). Oznámil to dnes na tiskové konferenci ministr dopravy Óscar Puente.
Při nehodě minulý týden ve středu zahynulo 69 lidí, z nichž 15 pocházelo ze zahraničí včetně občana z České republiky. Puente oznámil také některá opatření na zvýšení bezpečnosti vlakového provozu.
„Schéma pomoci je stejné jako v případě nehody u Adamuzu,“ zmínil ministr dopravy vlakovou nehodu z letošního ledna, kdy zemřelo 46 lidí. Pozůstalí po lidech, kteří zahynuli při středeční srážce vlaků, by tak měli dosáhnout na nevratnou pomoc ve výši 72 121 eur (zhruba 1,76.milionu Kč).
Zranění by podle vážnosti újmy měli dostat až 84 tisíc eur. Podobně jako v případě nehody u Adamuzu stát vyplatí také zálohy na odškodnění v občanskoprávních řízeních. U lednové nehody záloha činila v případě úmrtí rovněž 72.121 eur.
Puente rovněž oznámil několik opatření, která by měla zvýšit bezpečnost provozu vlaků. Při výpadku zabezpečovacích zařízení LZB a ERTMS, která se ve Španělsku používají na vysokorychlostních železničních tratích, budou pokyny dispečerů strojvedoucím podléhat schválení jednoho dalšího dispečera.
Na trati sníží provoz
Na trati mezi Madridem a Sevillou, kde se nehoda stala, vláda nechá snížit provoz vlaků do zavedení modernějšího systému ERTMS. Cílem opatření je podle ministra „obnovit důvěru občanů ve vysokorychlostní železniční síť“.
Mezi prověřovanými příčinami středeční srážky vlaků je totiž chyba v řízení vlaků ze strany dispečera po výpadku systému LZB na jednom z úseků trati. Vyšetřovatelé podle médií prověřují, zda dispečer umožnil po výpadku zabezpečovacího zařízení jednomu z vlaků rozjet se plnou povolenou rychlostí. Vlak pak narazil do další soupravy, která stála na stejné koleji.
Ministr dopravy také slíbil zlepšit pracovní prostředí a posílit počet železničních dispečerů. Do řízení by se mohla v jisté míře zapojit rovněž umělá inteligence (AI), která by simulovala dopady rozhodnutí.
„Vydáváme se na neprobádané pole,“ řekl Puente ohledně nasazení AI. Ministr naopak neoznámil instalaci bezpečnostních pásů na vysokorychlostních spojích, o čemž spekulovala média. Ministr chce ale zlepšit zajištění zavazadel na palubě vlaků, aby se v případě prudkého snížení rychlosti z nich nestaly střely, jak řekl.
Španělským úřadům se podařilo identifikovat všech 69 lidí, kteří při nehodě z minulého týdne zahynuli. Mezi mrtvými je 15 cizinců včetně čtyř Američanů, dvou Japonců, dvou Australanů a občanů Argentiny, České republiky, Kanady, Francie, Mexika, Portugalska a Tuniska.
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