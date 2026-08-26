Španělská koalice řeší odlišné výroky ministrů o tajných službách a Ceutě

Španělská vládní koalice řeší odlišné výroky ministrů ohledně informací, které poskytla tajná služba CNI ohledně masivního vstupu migrantů do Ceuty na konci července. Ministryně obrany Margarita Roblesová uvedla v úterý, že CNI varovala před možným vstupem migrantů do města, ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska to ale popřel, píší ve středu média.
Podle představitelů socialistické strany je možné, že informace tajných služeb nebyly dost konkrétní. Opozice mluví o občanské válce ve vládě.
Roblesová, pod kterou CNI spadá, v úterý na jednání obranného výboru Poslanecké sněmovny uvedla, že agenti CNI pozorovali před masivním vstupem migrantů ze 30. července zvýšený pohyb u hranice.
Roblesová před poslanci uvedla, že představitelé tajné služby 29. července kontaktovali vládní úřady v Ceutě a informovali je o "výzvě na následující den" k překonání hranice mezi Marokem a Španělskem. Taková výzva podle ní kolovala po internetu. Podle Roblesové CNI sdílela své informace s bezpečnostními složkami a vládními úřady.
Ministr vnitra Marlaska přitom ve zhruba stejnou dobu tvrdil novinářům něco jiného. "Nebyla tu žádná zpráva, která by uváděla, že se 30. července stane, co se nakonec stalo," uvedl ministr s odkazem na příchod 70 tisíc až 80 tisíc migrantů do španělského města na africkém kontinentu. O tom, že žádné konkrétní varování CNI neexistovalo, mluvili ministři již dříve.
Nesouladu mezi prohlášeními ministrů si všimla španělská média a kritizovala je opozice. Mluvčí poslaneckého klubu opoziční Lidové strany Ester Muñozová ve středu řekla, že ve vládě kvůli odlišným stanoviskům k Ceutě vypukla "občanská válka". Podle ní premiér Pedro Sánchez do situace v Ceutě vnáší jen chaos a nepřispívá k jejímu řešení. Opozice Roblesovou vyzvala, aby řekla, zda ministr vnitra Marlaska lže.
Představitelé vládní socialistické strany se ve středu snažili mírnit rozdíly ve výrocích obou ministrů. Mluvčí socialistického klubu ve sněmovně Patxi López řekl, že obě tvrzení se nevylučují. Podle něj je možné, že CNI upozornila, že se do Ceuty chystá přijít více migrantů.
Zpráva tajné služby podle něj zřejmě neuváděla, že počet migrantů dosáhne bezprecedentních 70 tisíc lidí. Podobně se pak vyjádřil i ministr hospodářství Carlos Cuerpo, podle kterého neexistovala žádná informace o tom, že do Ceuty může přijít bezprecedentní počet migrantů.
Ministryně Roblesová poukázala na to, že služba CNI jedná v utajení, a proto nezveřejnila znění jejího varování. Šéfka resortu obrany nechtěla ani říct, zda varování z 29. července bylo ústní či psané.
Vedení španělské Poslanecké sněmovny ve středu oznámilo, že k situaci v Ceutě se na plenární schůzi ve středu 3. září vyjádří premiér Sánchez, což mimo jiné požadovala opozice.
Před masivním příchodem 70 tisíc až 80 tisíc migrantů ve čtvrtek 30. července Ceuta zaznamenávala již v předchozích dnech vyšší počty migrantů, kteří překonávali hranici například po moři. Rozsah příchodu z 30. července, při kterém zemřelo zhruba 100 lidí, byl však větší než jiné obdobné situace v minulosti.
Nejméně 90 procent lidí se však krátce po příchodu do Ceuty zase do Maroka vrátilo. Podle španělské vlády k masivnímu přechodu hranice přispěly dezinformace šířené skupinami převaděčů. Roblesová se domnívá, že cílem bylo destabilizovat Španělsko i Evropskou unii.
Mohlo by vás také zajímat: Lidé utíkali marně. Hrozivý sesuv půdy spustil bleskovou povodeň, ze záběrů mrazí
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů
Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.