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Španělská koalice řeší odlišné výroky ministrů o tajných službách a Ceutě

ČTK
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Španělská vládní koalice řeší odlišné výroky ministrů ohledně informací, které poskytla tajná služba CNI ohledně masivního vstupu migrantů do Ceuty na konci července. Ministryně obrany Margarita Roblesová uvedla v úterý, že CNI varovala před možným vstupem migrantů do města, ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska to ale popřel, píší ve středu média.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Migranti čekají ve frontě na jídlo a nápoje od Červeného kříže po hromadném přechodu migrantů pěšky a po moři z Maroka na španělské území v Ceutě ve Španělsku, 3. srpna 2026.Foto: REUTERS – Violeta Santos Moura
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Podle představitelů socialistické strany je možné, že informace tajných služeb nebyly dost konkrétní. Opozice mluví o občanské válce ve vládě.

Roblesová, pod kterou CNI spadá, v úterý na jednání obranného výboru Poslanecké sněmovny uvedla, že agenti CNI pozorovali před masivním vstupem migrantů ze 30. července zvýšený pohyb u hranice.

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Roblesová před poslanci uvedla, že představitelé tajné služby 29. července kontaktovali vládní úřady v Ceutě a informovali je o "výzvě na následující den" k překonání hranice mezi Marokem a Španělskem. Taková výzva podle ní kolovala po internetu. Podle Roblesové CNI sdílela své informace s bezpečnostními složkami a vládními úřady.

Ministr vnitra Marlaska přitom ve zhruba stejnou dobu tvrdil novinářům něco jiného. "Nebyla tu žádná zpráva, která by uváděla, že se 30. července stane, co se nakonec stalo," uvedl ministr s odkazem na příchod 70 tisíc až 80 tisíc migrantů do španělského města na africkém kontinentu. O tom, že žádné konkrétní varování CNI neexistovalo, mluvili ministři již dříve.

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Nesouladu mezi prohlášeními ministrů si všimla španělská média a kritizovala je opozice. Mluvčí poslaneckého klubu opoziční Lidové strany Ester Muñozová ve středu řekla, že ve vládě kvůli odlišným stanoviskům k Ceutě vypukla "občanská válka". Podle ní premiér Pedro Sánchez do situace v Ceutě vnáší jen chaos a nepřispívá k jejímu řešení. Opozice Roblesovou vyzvala, aby řekla, zda ministr vnitra Marlaska lže.

Představitelé vládní socialistické strany se ve středu snažili mírnit rozdíly ve výrocích obou ministrů. Mluvčí socialistického klubu ve sněmovně Patxi López řekl, že obě tvrzení se nevylučují. Podle něj je možné, že CNI upozornila, že se do Ceuty chystá přijít více migrantů.

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Zpráva tajné služby podle něj zřejmě neuváděla, že počet migrantů dosáhne bezprecedentních 70 tisíc lidí. Podobně se pak vyjádřil i ministr hospodářství Carlos Cuerpo, podle kterého neexistovala žádná informace o tom, že do Ceuty může přijít bezprecedentní počet migrantů.

Ministryně Roblesová poukázala na to, že služba CNI jedná v utajení, a proto nezveřejnila znění jejího varování. Šéfka resortu obrany nechtěla ani říct, zda varování z 29. července bylo ústní či psané.

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Vedení španělské Poslanecké sněmovny ve středu oznámilo, že k situaci v Ceutě se na plenární schůzi ve středu 3. září vyjádří premiér Sánchez, což mimo jiné požadovala opozice.

Před masivním příchodem 70 tisíc až 80 tisíc migrantů ve čtvrtek 30. července Ceuta zaznamenávala již v předchozích dnech vyšší počty migrantů, kteří překonávali hranici například po moři. Rozsah příchodu z 30. července, při kterém zemřelo zhruba 100 lidí, byl však větší než jiné obdobné situace v minulosti.

Nejméně 90 procent lidí se však krátce po příchodu do Ceuty zase do Maroka vrátilo. Podle španělské vlády k masivnímu přechodu hranice přispěly dezinformace šířené skupinami převaděčů. Roblesová se domnívá, že cílem bylo destabilizovat Španělsko i Evropskou unii.

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