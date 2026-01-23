Španělská justice zamítla žalobu žen na Iglesiase, nespadá do její jurisdikce

Žalobci u speciálního madridského soudu odložili předběžné vyšetřování zpěváka Julia Iglesiase obviněného ze sexuálního napadení s poukazem na to, že soud nemá pravomoc se činy zabývat. Příslušné skutky totiž byly spáchány v zahraničí a žalující ženy navíc nežijí ve Španělsku. Píšou o tom agentury AFP a Reuters.
Obviněními vůči Iglesiasovi se zabývala prokuratura madridského soudu Audiencia Nacional. Ten řeší mimo jiné trestné činy vůči monarchii a členům vlády, terorismus, obchodování s drogami, ale také trestné činy spáchané v zahraniční, z nichž jsou podezřelí Španělé.
Organizace pro ochranu lidských práv Women's Link Worldwide podala žalobu 5. ledna jménem dvou žen, které pracovaly v Iglesiasových rezidencích v Dominikánské republice a na Bahamách po dobu deseti měsíců v roce 2021, a to na základě vyšetřování americké televizní společnosti Univision a španělského serveru elDiario.es.
Obvinění zahrnovala obchodování s lidmi za účelem nucené práce a otroctví, sexuální napadení a porušování práv pracovníků.
Španělský soud nemůže Iglesiase soudit, protože trestné činy byly spáchány v Dominikánské republice a na Bahamách, kde je stále možné je stíhat, tvrdí španělští prokurátoři. Oběti navíc nejsou Španělky a ve Španělsku nemají bydliště, uvedla prokuratura s odkazem na judikaturu nejvyššího soudu, která omezuje právní princip univerzální jurisdikce.
Iglesiase obvinily jeho bývalá fyzioterapeutka a někdejší pomocnice v domácnosti. Obě tvrdí, že je Iglesias v roce 2021 v jeho domech v Dominikánské republice a na Bahamách sexuálně napadal, zneužíval a ponižoval.
Dvaaosmdesátiletý Iglesias, který je držitelem řady hudebních ocenění a v 70. a 80. letech minulého století byl globální hvězdou, už minulý týden na instagramu obvinění označil za naprosto lživá.
Kushnerova vize nové Gazy plné mrakodrapů je naivní, hodnotí experti
Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký východ a zetě prezidenta Donalda Trumpa, mohlo vypadat izraelskou armádou nyní zdevastované Pásmo Gazy.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Zemřel Ota Zaremba, legenda československého vzpírání. Bylo mu 68 let
Ve věku 68 let dnes zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. O úmrtí mistra světa a bývalého světového rekordmana informoval na sociálních sítích Český svaz vzpírání.
ŽIVĚV Abú Dhabí skončilo první kolo jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Rozhovory pokračují v sobotu
V Abú Dhabí v pátek večer po několika hodinách skončilo první kolo třístranných rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Jednání mají druhým a posledním dnem pokračovat v sobotu.
ŽIVĚBabiš pojede kvůli letounům pro Ukrajinu na vojenskou základnu v Čáslavi
Premiér Andrej Babiš (ANO) pojede příští týden na základnu taktického letectva v Čáslavi kvůli názorům vojáků na letouny L-159. Záležitost s poptávkou z Ukrajiny nicméně považuje za uzavřenou. Do Čáslavi se podle svých slov jede jenom podívat, aby se něco dozvěděl. "A samozřejmě i můžu to spojit nebo spojím s debatou o F-35," uzavřel s odkazem na nákup amerických letounů.