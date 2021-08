"Ostudné, homofobní." Firma po drtivé kritice stáhla reklamu na Snickers

Kritika se strhla na španělské zastoupení populární tyčinky Snickers po zveřejnění nového reklamního spotu. Španělský influencer je v něm oblečen do růžového trika a posílá polibky do celého světa. Uživatelé sociálních sítí i španělští politici reklamu hrubě kritizují za to, že je homofobní. Firma se minulý týden za své počínání omluvila a reklamu stáhla.

0:19 Reklamní spot na tyčinku Snickers ve Španělsku | Video: Twitter/Gato