Chaos v Ceutě. Španělskou enklávu plní tisíce migrantů, k cestě je ponouklo Maroko

Španělské město Ceuta má za sebou několik neuvěřitelných dnů. V enklávě na severu Afriky, která je velká asi 18 kilometrů čtverečních, žije okolo 85 tisíc lidí. Během pondělí a úterý se k nim připojilo rekordních osm tisíc migrantů z Maroka. Na španělské území připlavali nebo připluli na člunech s dětmi v náručí.

Jedním z nich byl i Josef, jedná se o fiktivní jméno, které list El País použil z důvodu ochrany jeho identity. "Mám problém," zoufale vysvětloval novinářům španělského deníku. "Mám všechny doklady, ale teď jsem do země vstoupil nelegálně."

Mladý Maročan v Ceutě žije více než 20 let, ale loni v březnu odjel do sousedního sedm kilometrů vzdáleného města, které už leží v Maroku. Španělsko ale v tutéž dobu zavřelo své hranice s Afrikou, a on se tak neměl jak dostat domů. Rozhodl se proto připojit ke skupině migrantů, která v pondělí v noci do města připlavala.

Z více než osmi tisíc beženců španělská vláda asi polovinu hned na hranicích poslala zase zpět do Maroka. Podle úřadů nevrátila žádného nezletilého migranta, pokud si to sám nepřál. Španělé kromě toho do oblasti poslali armádu, aby hranici hlídala, a navýšili počet policistů.

Úřady pod náporem část migrantů ubytovaly na tamním stadionu, asi 1500 dětí a nezletilých zase na lodi. Zdravotníci ale varují, že příchod tak velké skupiny lidí do poměrně malého města může vést k nárůstu případů koronaviru.

Na hranicích navíc panuje chaos. Podle informací Červeného kříže není jasné, kolik lidí bylo převezeno do nemocnice nebo kdo a jakou jim poskytuje pomoc.

Zoufalá situace

Místní z příchodu afrických migrantů velkou radost nemají. V noci na středu policie řešila kolem 200 stížností na krádeže nebo potyčky. Někteří se ale běžencům snaží co nejvíce pomoci. Například Španěl Francisco, který má firmu na zpracování sušených ryb, se novinářům hrdě chlubil, že dva migranty hned najal. "Přišli za mnou a chtěli práci. Podíval jsem se jim do očí a věděl, že je nemůžu odmítnout," popsal.

Někteří běženci se ale na území španělské enklávy nedostali. Nejméně jeden muž se během cesty utopil. Další žena do vody skočila s malým dítětem na zádech a musela je zachraňovat civilní garda.

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias.

"Když jsme dítě vytáhli z vody, bylo zmrzlé, studené a skoro negestikulovalo." popsal Juan Francisco, který je zachránil před utopením. Dětí záchranáři z moře vytahovali víc, protože si je rodiče často připoutali na záda, aby se z Afriky dostali i s nimi.

Právě špatná ekonomická situace v Maroku, kterou výrazně zhoršila pandemie koronaviru, mnoho místních lidí donutila k cestě na Ceutu. Kvůli sporům se Španělskem navíc marocká vláda přestala hlídat své hranice, což lidem po dlouhých měsících umožnilo pokusit se je překročit.

Krize španělsko-marockých vztahů

Diplomatické krize mezi Madridem a Rabatem vznikla po odhalení, že Španělsko poskytlo pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibráhímovi Ghálímu. Jeho hnutí usiluje o nezávislost Západní Sahary na Maroku a značnou část oblasti se svými povstalci kontroluje.

Migrantů do Španělska ale přichází čím dál víc. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jen letos do začátku května do země dorazilo přes 9200 migrantů. Nejvíce jich připlouvá na Kanárské ostrovy. Další tisíce pak v posledních dnech dorazily do Ceuty.

Loni na španělské ostrovy připlulo přes 23 tisíc migrantů, osmkrát více než v roce 2019, uvádí ministerstvo vnitra. Někteří odborníci se bojí, že by se tam mohla situace zhoršit, podobně jako tomu bylo na řeckém ostrově Lesbos.

Španělský premiér Pedro Sánchez zdůraznil, že jeho země bude hájit svou teritoriální integritu. "Jsou to i hranice Evropské unie a španělská vláda je bude bránit za každou cenu, všemi nutnými způsoby," upozornil. Podporu Madridu vyjádřila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

