Španělé už za dva dny vylovili na záchranných lodích ze Středozemního moře přes 1200 migrantů

Madrid - V sobotu vzala španělská plavidla vzala na palubu 334 lidí ze sedmnácti lodí, v pátek pomohla 888 pasažérům z více než padesáti člunů, uvedla agentura AFP. Celkem jde za dva dny o více než 1200 migrantů v bezprostředním ohrožení života.

V poslední době se kvůli přísnějšímu postupu libyjských úřadů vydává méně migrantů na dosud nejvíce frekventovanou trasu z Libye do Itálie a více lidí se pokouší dostat z Alžírska či Maroka do Španělska. V Itálii se počet připlouvajících migrantů snaží výrazně omezit i tamní nová vláda. Ta uzavřela italské přístavy pro lodě nevládních organizací, které na moři migrantům pomáhají.

Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasky je situace v oblasti migrace "mimořádná", ale "zcela pod kontrolou". Ministr nové vlády socialisty Pedra Sáncheze navštívil dnes jihošpanělskou provincii Cádiz. "Přišli jsme se do terénu podívat na existující problémy, problémy imigrace, která je evropským problémem, jenž potřebuje evropské řešení," řekl Grande-Marlaska. Zároveň oznámil, že se v blízkosti města Algeciras otevře nové záchytné centrum pro imigranty s kapacitou 600 osob.

Podle nejnovějších údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos už připlulo do Španělska téměř 21.000 migrantů, do Itálie o 3000 méně. Loni byl přitom poměr přesně opačný - od ledna do července 2017 se do Itálie dostalo přes 94.000 migrantů, do Španělska za stejnou dobu pak na 6500. Dalších 15.528 lidí letos zamířilo po moři do Řecka. Při pokusu přeplout Středozemní moře od ledna zahynulo více než 1500 lidí.

