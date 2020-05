Poprvé s astronauty. SpaceX za pár dní podnikne historický let do vesmíru

Na začátku byly fantastické vize o cestách do vesmíru jednoho miliardáře, o několik let později už americká společnost SpaceX skutečně mění podobu dobývání vesmíru. Ve středu večer uskuteční jako první soukromá firma na světě pilotovaný let do vesmíru. Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) vyšle americké astronauty. Ve vlastní lodi a raketou, která se pak vrátí na Zemi, aby se dala znovu použít.

Pokud všechno dopadne dobře, bude to pro amerického miliardáře Elona Muska velký úspěch. Nejenže půjde o první let s lidskou posádkou řízený soukromou společností, Musk se hlavně přiblíží svému velkému snu: vyslat člověka do vesmíru, na Měsíc a na Mars.

Když v roce 2011 americký vesmírný úřad NASA ukončil program raketoplánů a s ním i pilotované cesty do vesmíru, museli američtí astronauti létat na Mezinárodní vesmírnou stanici z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu na ruské lodi.

Po devíti letech se teď astronauti vrací na mys Canaveral na Floridě.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on the launch pad pic.twitter.com/2nw9h0jxde — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020

Za příznivého počasí odstartuje raketa Falcon 9 s vesmírnou lodí Dragon Crew ve středu ve 22:33 SELČ. V případě špatných podmínek se start odloží na sobotu. V lodi Dragon poletí dva zkušení američtí astronauti Douglas Hurley a Robert Behnken, raketa Falcon 9 se po startu vrátí zpátky na Zemi.

Po zhruba patnáctihodinové cestě, během níž astronauti provedou několik testů včetně manuálního řízení lodi, se připojí k ISS a přidají se k tamní posádce. Po několikatýdenní až několikaměsíční misi na Mezinárodní vesmírné stanici opět nastoupí do vyčkávající lodi Dragon Crew a poletí s ní zpět.

Nikdo nám nestačí

Dragon Crew je jedním z největších projektů společnosti SpaceX. Pilotované lety jsou to, o čem Elon Musk snil. Ačkoliv s americkou NASA spolupracuje už od roku 2006, zatím do vesmíru posílal jen bezpilotní lety a lodě se zásobami pro ISS. Teď to bude poprvé, co vyšle člověka.

SpaceX je vůbec první soukromou firmou, která tohle dokázala. Další metou jsou soukromé cesty a turistické lety. Musk tím vyhrál závod, který probíhal několik let a ve kterém soupeřily velké a zavedené letecké společnosti.

Dlouholetým partnerem americké NASA je například společnost Boeing, která v leteckém průmyslu funguje už více než sto let. Její vesmírná loď určená pro vysílání astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici má ale první let s posádkou naplánovaný až na příští rok.

Porazil nás chlap, co kouří trávu

Elon Musk založil SpaceX v roce 2002 z peněz, které vydělal prodejem svého podílu ve firmě PayPal. S kosmonautikou neměl žádné zkušenosti. O deset let později už SpaceX na svých lodích zásobovala posádku na ISS.

Za další dva roky získala společnost spolu s Boeingem smlouvu s NASA na vysílání amerických astronautů. Obě firmy loni otestovaly start vlastních raket bez posádky. Zatímco vesmírná loď Dragon dorazila ke stanici, CST-100 Starliner vyslaný Boeingem selhal. Historicky první let s posádkou vyhrála Muskova společnost.

Jeden ze zaměstnanců společnosti Boeing americkému deníku Washington Post prozradil, že lidé z vedení to těžce nesou. "Elon všechny štve. Jak nás ten chlap, co kouří trávu, porazil?" prozradil anonymně.

Levněji a rychleji

SpaceX ale nelétá jen pro NASA. Loni už se Musk naplno pustil do čistě obchodních cest do vesmíru. Loni na jaře vyslal se svou nejsilnější raketou Falcon Heavy na oběžnou dráhu saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A00.

Musk má ale další plány - chce poslat prvního vesmírného turistu na Měsíc a v roce 2022 doletět až k Marsu.

Kromě toho dokáže SpaceX vysílat vesmírné lodi do kosmu levněji než ostatní. Před třemi lety se poprvé úspěšně podařilo otestovat rakety Falcon a Dragon, jejichž první stupně se po startu oddělily a přistály zpátky. Díky tomu, že se mohou opakovaně použít, dokázala společnost dramaticky snížit náklady. "Kdybychom to dělali standardním způsobem, byli bychom bez peněz," řekl tehdy.

Elon Musk kdysi americkým novinářům řekl, že se jeho firmě SpaceX podařilo uspět hlavně díky tomu, že velké letecké společnosti nikdy nevěřily, že by se to mohlo stát. "Podělali si to, protože byli arogantní a samolibí."

