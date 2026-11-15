SpaceX dosáhla milníku, Starship se podařilo zachytit při návratu na základnu

Vesmírná loď Starship se neděli po více než 22 hodinách od startu poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu zvanou Starbase. Speciální ramena na startovací věži zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázal přímý přenos firmy SpaceX.
Patnáctá mise Starship se tak podle tiskových agentur stala historickým milníkem v úsilí o opakované využívání raket při plánovaných letech nejen na oběžnou dráhu Země, ale i na Měsíc a na Mars. Mise ovšem nebyla stoprocentně úspěšná, nosný stupeň Super Heavy se po startu zachytit nepodařilo.
Starship v pátek vynesl do vesmíru nosný stupeň Super Heavy. Po čtrnácti obletech Země na oběžné dráze a vypuštění 26 družic systému Starlink loď zážehem jednoho motoru zahájila návrat.
Přímo nad základnou znovu zažehla tři motory, přemístila se do svislé polohy a zamířila k věži, kde ji v 15:20 místního času (22:20 SEČ) zachytila dvě obří mechanická ramena.
Starship, druhý stupeň největší a nejvýkonnější rakety, jaká byla kdy postavena, měří zhruba 50 metrů, celá raketa pak 124 metrů.
Loď při návratu rychle snižovala orbitální rychlost, jež dosahovala zhruba 27 tisíc kilometrů za hodinu, na nadzvukovou, přičemž čelila extrémnímu žáru. Zachycení do ramen je podle agentury AFP mnohem složitější než u prvního stupně, protože loď klesá rychleji a z větší výšky.
Loď při návratu přeletěla části Mexika a Texasu. Šéf programu Starship Lars Blackmore v pátek uvedl, že její trajektorie vedla téměř výhradně nad pouští a vyhýbala se městům, po dobu 21 minut ale operátoři nemohli nic ovlivnit. V případě komplikací mohla být loď nasměrována do Mexického zálivu nebo do Tichého oceánu, uvedla AFP.
První stupeň se po startu nevrátil na rampu, jak SpaceX plánovala. Letecké a kosmické společnosti miliardáře Elona Muska se tak dosud nepodařilo zachytit obě části rakety během jedné mise.
Podle vyjádření firmy se motory Super Heavy při návratu vypnuly příliš brzy, a když naváděcí systém zjistil, že stupeň není ve správné poloze, automaticky jej nasměroval do moře. Příčinu vyšetřují inženýři. Zachytit první stupeň se SpaceX přitom dosud podařilo už třikrát.
Společnost podle agentury AP uvedla, že na lodi vše fungovalo dobře, včetně tepelného štítu. Podle agentury Reuters ale štít z černých šestiúhelníkových dlaždic zatím není plně znovupoužitelný a firma vyvíjí nové typy, které by po letu vyžadovaly jen minimální opravy. Inženýři nyní musí posoudit, nakolik je loď poškozená a zda by mohla co nejdříve startovat znovu, což je dalším cílem SpaceX.
Hlavní raketa SpaceX Falcon 9, která má od roku 2010 na kontě přes 700 startů, má znovupoužitelný jen první stupeň, druhý končívá v oceánu. Starship, která startuje od roku 2023, na oběžnou dráhu poprvé vystoupala při svém čtrnáctém letu na konci září. Loď měla tehdy problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových satelitů. Délku letu na oběžné dráze ale nakonec řídící centrum zkrátilo z předpokládaných deseti hodin zhruba na dvě a po necelých třech hodinách od startu se loď vrátila na Zemi a dopadla do oceánu.
Musk chce Starship opakovaně využívat pro vynášení satelitů SpaceX i pro lety na Měsíc, kam má Starship podle plánů NASA v programu Artemis dopravit i astronauty, a podle Muskovy vize nakonec i pilotované lety na Mars.
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