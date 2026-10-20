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Zahraničí

Souvisí to s Íránem? Šéf Pentagonu jednal s Netanjahuem na izraelské základně

ČTK
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Americký ministr obrany Pete Hegseth se v pondělí v Izraeli setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. S odvoláním na dva informované nejmenované zdroje to napsal zpravodajský server Axios. Návštěva nebyla předem veřejně oznámena.

FILE PHOTO: Britain's Defence Minister Wes Streeting at the Pentagon
Setkání se podle Axiosu uskutečnilo na letecké základně Ovda v jižním Izraeli, kde se nacházejí i americké tankovací a stíhací letouny. Podle zdroje serveru se Hegseth na místě setkal i s americkými vojáky. Na snímku americký ministr obrany Pete Hegseth. Archivní foto. Foto: REUTERS – Nathan Howard
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Setkání se podle Axiosu uskutečnilo na letecké základně Ovda v jižním Izraeli, kde se nacházejí i americké tankovací a stíhací letouny. Podle zdroje serveru se Hegseth na místě setkal i s americkými vojáky.

Pentagon a izraelská ambasáda ve Washingtonu zprávu Axios odmítly komentovat. Kancelář izraelského premiéra Netanjahua na žádost o komentář neodpověděla.

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Předem neohlášená návštěva se uskutečnila osm dní před izraelskými parlamentními volbami a na pozadí americko-izraelských jednání o možném obnovené rozsáhlých bojových operací proti Íránu, poznamenal Axios.

Spojené státy na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery s Izraelem. Konflikt, který je mezi Američany nepopulární, se stal jedním z předmětů diskusí před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž republikáni prezidenta Donalda Trumpa čelí možnosti ztráty většiny v jedné nebo obou komorách.

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Televize CNN minulý týden uvedla, že USA připravily plány úderů, které by v případě Trumpova rozkazu k obnovení bojů mohly zahrnovat použití pumy GBU-43/B, tedy největší americké nejaderné bomby, proti íránským energetickým a jaderným objektům.

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