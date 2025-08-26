Zahraničí

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Americký stát Utah musí překreslit volební obvody před volbami do federálního Kongresu, jež se budou konat příští rok, rozhodla v noci na úterý okresní soudkyně. Republikány ovládaný zákonodárný sbor státu Utah podle ní při vytváření současné volební mapy oslabil a ignoroval nezávislou komisi zřízenou voliči, jež měla zajistit, že hranice volebních obvodů nebudou zvýhodňovat žádnou stranu.
Soudkyně Dianna Gibsonová vydala rozhodnutí v době, kdy spolu republikáni a demokraté soupeří o přerozdělení volebních obvodů v USA. V čele tohoto boje stojí dva nejlidnatější americké státy - Texas a Kalifornie. Gibsonová dala zákonodárcům v Utahu na překreslení volební mapy čas do 24. září.

Volební mapy se v USA obvykle překreslují jednou za deset let po sčítání lidu. Americký prezident Donald Trump však vyzval státy ovládané republikány k překreslení volebních obvodů s cílem zajistit Republikánské straně výhodu ve volbách příští rok. Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve Sněmovně reprezentantů a zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.

Texaští republikánští zákonodárci v odpovědi schválili novou volební mapu s cílem zajistit Republikánské straně ve Sněmovně až pět křesel navíc ve srovnání s předchozími volbami. Demokraté v Kalifornii se snaží krok Texasu vyvážit překreslením vlastních volebních map s cílem získat ve Sněmovně až pět mandátů navíc. Na rozdíl od Texasu však o nové volební mapě Kalifornie budou muset v souladu s kalifornskou ústavou v listopadu hlasovat voliči.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

 
