"Víme, kde bydlíte". Soudci v USA kvůli hrozbám zvažují vlastní ochranku

Američtí federální soudci diskutují o zřízení vlastních útvarů pro svou bezpečnost. Reagují tak na rostoucí napětí mezi justicí a administrativou prezidenta Donalda Trumpa, která jim dosud ochranu zajišťuje prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Někteří ze soudců tvrdí, že čelí hrozbám právě v době, kdy šéf Bílého domu kritizuje ty, kteří vynášejí rozhodnutí proti jeho politické agendě.

Napsal o tom deník The Wall Street Journal (WSJ). Myšlenka na zřízení vlastních bezpečnostních složek zazněla na sérii jednání za zavřenými dveřmi na začátku března. Skupina přibližně 50 soudců se tehdy sešla ve Washingtonu na zasedání soudní konference, orgánu pro tvorbu strategie federálních soudů. Členové jejího bezpečnostního výboru hovořili o hrozbách, které se objevily po zesílení kritiky některých z nich ze strany republikánského prezidenta.

Desítkám soudců a jejich příbuzným byla v poslední době do jejich domovů anonymně doručena pizza, což vnímají jako zastrašující vzkaz ve smyslu "Víme, kde bydlíte". Sestra soudkyně nejvyššího soudu Amy Coneyové Barrettové se stala terčem výhrůžky bombového útoku pět dní poté, co nejvyšší soud v březnu potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trumpova administrativa musí zaplatit dodavatelům Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), dokládají policejní záznamy citované The Wall Street Journal. Na federálního soudce Johna Coughenoura bylo přivoláno zásahové komando SWAT poté, co zablokoval Trumpův exekutivní příkaz, podle něhož by úřady neměly automaticky uznávat děti narozené ve Spojených státech za americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem USA nebo nemá v zemi trvalý pobyt.

Nejvyšší soud má vlastní policejní sbor, zatímco ostatní federální soudci jsou chráněni federální policejní službou (USMS), která podléhá ministryni obrany Pam Bondiové. Ta byla jmenována Trumpem a je jeho blízkou spojenkyní. Členové bezpečnostního výboru Konference soudnictví se obávají, že by Trump mohl členům USMS nařídit, aby je přestali chránit v odvetě za rozhodnutí, které by neodpovídalo jeho představám. Soudci proto začali uvažovat o zřízení vlastní bezpečnostní jednotky.

Obavy soudců se dostaly až k předsedovi nejvyššího soudu Johnu Robertsovi, který je při snídani v soudní budově vyslechl. Soudci vyjádřili znepokojení, že jejich současná ochrana může být nedostatečná.

Demokratický senátor Cory Booker z New Jersey ve čtvrtek představil návrh zákona, který by umožnil předsedovi nejvyššího soudu a soudní konferenci jmenovat ředitele USMS, čímž by soudy získaly kontrolu nad vlastní bezpečností. Booker uvedl, že tato legislativa je nezbytná, protože Trump "slovy a činy dává jasně najevo, že nerespektuje zákony, soudní nařízení, bezpečnost našich soudců ani naše instituce".