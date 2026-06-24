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Zahraničí

Soudce zakázal Trumpově administrativě zatýkat v budovách imigračních soudů

ČTK

Federální soudce v Kalifornii v úterý na celonárodní úrovni zakázal administrativě prezidenta Donalda Trumpa zatýkat v budovách imigračních soudů. Úřad pro imigraci a cla (ICE) začal loni zadržovat migranty na chodbách soudů napříč Spojenými státy, někdy jen chvíli po slyšeních.

U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office at the White House
Americký prezident Donald TrumpFoto: Reuters – Reuters / Daniel Heuer
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Krok vyvolal kritiku právníků, podle nichž postup změnil imigrační soudy z míst, kde se koná řádný proces, na zóny strachu a trestání lidí, kteří dodržují pravidla. Píše o tom web stanice CNN.

Rozhodnutí je prohrou pro Trumpovu vládu, která loni upustila od dlouhodobě platných pokynů, které omezovaly pohyb imigračních agentů v budovách imigračních soudů a jejich okolí.

Soudce Patrick Casey Pitts v 71stránkovém rozsudku uvedl, že postup ICE má hrůzný efekt, a shledal jej „svévolným a nevypočitatelným“.

Právník z Výboru právníků pro občanská práva v oblasti Sanfranciského zálivu Jordan Wells rozhodnutí ocenil. „Soudy mají být útočištěm pro usilování o spravedlnost, nikoliv lovištěm pro ICE. Žádný přistěhovalec, ať už v San Francisku, Miami, Chicagu či New Yorku, by neměl být nucen vybírat si mezi svobodou a dnem u soudu,“ řekl Wells.

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Právní poradce ministra vnitřní bezpečnosti James Percival na sociální síti X rozhodnutí soudce označil za „soudní aktivismus ve jménu protiamerické agendy otevřených hranic“.

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Trumpova administrativa v úterý však také zaznamenala výhru v případě, který se týká její snahy o masové deportace. Odvolací soud ve Washingtonu povolil vládě rozšířit okruh osob, které mohou být podrobeny urychlenému vyhoštění bez předchozího slyšení před imigračním soudcem. Rozhodnutí administrativě umožní rychle deportovat přistěhovalce bez dokumentů, kteří nebudou moci prokázat, že ve Spojených státech žijí nepřetržitě nejméně dva roky.

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