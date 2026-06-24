Soudce zakázal Trumpově administrativě zatýkat v budovách imigračních soudů

Federální soudce v Kalifornii v úterý na celonárodní úrovni zakázal administrativě prezidenta Donalda Trumpa zatýkat v budovách imigračních soudů. Úřad pro imigraci a cla (ICE) začal loni zadržovat migranty na chodbách soudů napříč Spojenými státy, někdy jen chvíli po slyšeních.
Krok vyvolal kritiku právníků, podle nichž postup změnil imigrační soudy z míst, kde se koná řádný proces, na zóny strachu a trestání lidí, kteří dodržují pravidla. Píše o tom web stanice CNN.
Rozhodnutí je prohrou pro Trumpovu vládu, která loni upustila od dlouhodobě platných pokynů, které omezovaly pohyb imigračních agentů v budovách imigračních soudů a jejich okolí.
Soudce Patrick Casey Pitts v 71stránkovém rozsudku uvedl, že postup ICE má hrůzný efekt, a shledal jej „svévolným a nevypočitatelným“.
Právník z Výboru právníků pro občanská práva v oblasti Sanfranciského zálivu Jordan Wells rozhodnutí ocenil. „Soudy mají být útočištěm pro usilování o spravedlnost, nikoliv lovištěm pro ICE. Žádný přistěhovalec, ať už v San Francisku, Miami, Chicagu či New Yorku, by neměl být nucen vybírat si mezi svobodou a dnem u soudu,“ řekl Wells.
Právní poradce ministra vnitřní bezpečnosti James Percival na sociální síti X rozhodnutí soudce označil za „soudní aktivismus ve jménu protiamerické agendy otevřených hranic“.
Trumpova administrativa v úterý však také zaznamenala výhru v případě, který se týká její snahy o masové deportace. Odvolací soud ve Washingtonu povolil vládě rozšířit okruh osob, které mohou být podrobeny urychlenému vyhoštění bez předchozího slyšení před imigračním soudcem. Rozhodnutí administrativě umožní rychle deportovat přistěhovalce bez dokumentů, kteří nebudou moci prokázat, že ve Spojených státech žijí nepřetržitě nejméně dva roky.
Mohlo by vás také zajímat: Prezident Trump podepsal ve Francii Memorandum o porozumění s Íránem
ŽIVĚ Trumpův muž poprvé od války v Perském zálivu. Šejkům slíbil pomoc
Americký ministr zahraničí Marco Rubio při středeční schůzce s prezidentem Spojených arabských emirátů (SAE) Muhammadem ibn Zájidem Ál Nahjánem potvrdil závazek USA vůči zajištění bezpečnosti této arabské země. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí americké diplomacie Tommy Pigott.
Okamura řekl, co se stane, když si Pavel vymůže cestu do Turecka. Má jednu podmínku
Předseda SPD Tomio Okamura dlouhodobě vystupuje proti prezidentovi Petru Pavlovi i proti tomu, aby letěl na summit NATO do Turecka. Pokud by ale případně Ústavní soud takovou cestu Pavlovi umožnil, Okamura ve středu po poledni sdělil, co by po něm vláda požadovala. Zároveň upozornil, že do Ankary letí i on coby šéf sněmovny.
Ničíte fotbal, pálí kritici do nového pravidla. FIFA ho chce držet, prý nejde o peníze
Zatímco várka úprav pravidel, která fotbalistům na mistrovství světa znemožňuje zdržovat hru, byla u fanoušků přijata kladně, s povinnými přestávkami na občerstvení je to přesně naopak. Ze sportovního hlediska vůbec nedávají smysl. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se brání. Podle ní přispívají k vyšší atraktivitě.
Drama v Ostravě: Muž střelil manželku do zad. Policie ho našla mrtvého
Policie dnes na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Ženu střelil do zad, ta je v nemocnici, kde se podrobila operaci. Její stav je vážný, aktuálně ale není v ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval. Našli jej později mrtvého s prostřelenou hlavou v sídlištním bytě.