Soudce v Texasu označil Obamacare za neústavní. Žádné překvapení, reaguje Trump

Federální soudce v Texasu rozhodl, že americký systém zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy známý jako Obamacare je protiústavní. Kauza týkající se Obamacare by mohla skončit až u Nejvyššího soudu USA, napsala agentura Reuters. Televize CNN ale na svém webu poznamenala, že pro Američany se pátečním verdiktem zatím nic nemění. Demokraté se proti němu chtějí odvolat.

Bílý dům rozhodnutí texaského konzervativního soudce uvítal. Prezident Donald Trump na Twitteru napsal, že "něco takového předvídal už dávno". "Není to žádné překvapení - velice respektovaný soudce z Texasu právě prohlásil Obamacare za neústavní," napsal šéf Bílého domu a dodal, že to je "skvělá zpráva pro Ameriku".

Republikánská strana reformu od jejího zavedení v roce 2010 kritizuje a chce ji zrušit, odvolání Obamacare přislíbil během předloňské volební kampaně i Trump. Všechny pokusy tento zákon zrušit ale zatím skončily nezdarem. I někteří vysoce postavení republikáni podle agentury AP připouštějí, že nemají v úmyslu sáhnout na některá populární opatření systému, například ochranu již nemocných lidí. Podle AP také Kongres žádnou náhradu za Obamacare neschválí, dokud budou tento systém řešit soudy.

Demokraté označili páteční verdikt za "krutý" a "absurdní". Šéfka parlamentní frakce demokratů v americké Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer již oznámili, že se proti rozsudku odvolají. Pokud by odvolání neuspělo, byla by to podle Schumera katastrofa pro desítky milionů amerických domácností.

Na texaského soudce Reeda O'Connora se obrátilo několik republikánských prokurátorů a guvernérů amerických států, kteří s vlajkovou reformou Obamovy administrativy nesouhlasí. O´Connor ve svém 51stránkovém verdiktu napsal, že loňské zrušení pokuty pro ty, kteří pojištění nemají, narušilo ústavnost reformy. Zbytek Obamacare se bez tohoto ustanovení nemůže obejít, a celý zákon je tak neplatný, tvrdí O´Connor.

Obamovu reformu její obhájci chválí za to, že umožnila milionům dosud nepojištěných Američanů zřídit si zdravotní pojištění. Kritici zase tvrdí, že program Obamacare vedl ke zdražení pojistek a že dotace určené k podpoře systému pokřivily pojistný trh.