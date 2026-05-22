Soud zamítl žalobu Trumpovy vlády na dříve omylem deportovaného Salvadorce

Federální soud ve Spojených státech v pátek zamítl žalobu vlády prezidenta Donalda Trumpa vůči Salvadorci Kilmaru Ábregovi Garcíovi. Ten byl dříve omylem deportován do vlasti. Soud, jak uvedla stanice CBS News, označil žalobu za mstivou a selektivní. Soud konstatoval, že pokud by Ábrego García svou deportaci nenapadl, vláda by ho nestíhala, informovala agentura Reuters.
Jeho případ se ve Spojených státech stal ústředním bodem debaty o imigraci poté, co byl loni omylem deportován do své domovské země. Od svého návratu bojuje proti druhé deportaci do několika afrických zemí, kterou navrhli představitelé ministerstva vnitřní bezpečnosti. Osud Salvadorce americká média podrobně sledují.
Ábrego García má americkou manželku a dítě. Už řadu let žije v Marylandu, do Spojených států však přišel nelegálně jako teenager. V roce 2019 imigrační soudce rozhodl, že nemůže být deportován do Salvadoru, protože mu tam hrozilo nebezpečí ze strany gangu, který vyhrožoval jeho rodině. Loni tam však byl omylem přesto deportován.
Pod tlakem veřejnosti a soudního příkazu ho Trumpova vláda loni v červnu přivezla zpět, avšak až poté, co na něj bylo v Tennessee podáno obvinění z pašování lidí. Vinu odmítl.
Představitelé Trumpovy administrativy následně uváděli, že nemůže zůstat ve Spojených státech a že jej hodlají deportovat do Ugandy, Svazijska, Ghany, případně do Libérie.
Případ pašování lidí, kterého se Ábrego García podle vlády dopustil tím, že na území USA vezl dělníky bez dokladů na stavbu, nyní soud zamítl. Stanice CBS News to označila za Salvadorcovo velké vítězství.
Mohlo by vás zajímat: Trump 365: "Zlatý věk" USA zatím nepřišel. Některé sliby ale v prvním roce splnil
ŽIVĚ Izrael podnikl útoky v Libanonu. Zemřelo deset lidí včetně záchranářů a dívky
Izraelské útoky v pátek na jihu Libanonu ve městě Dajr Kanún v regionu Súr zabily šest lidí, včetně tří záchranářů a syrské holčičky. Další izraelský útok na vesnici Hanúja zabil čtyři zdravotníky. Násilí pokračuje navzdory podepsanému příměří. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters s odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestovalo. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.
Britská policie spoutala umírajícího místo útočníka. Do případu se pustil i Musk
Ve Velké Británii probíhá soudní proces, který vzbuzuje emoce i na druhé straně Atlantiku. Osmnáctiletý student Henry Nowak byl loni pobodán, spoután policií a následně zemřel. Třiadvacetiletý obviněný před soudem tvrdí, že jednal v sebeobraně.
Trumpova šéfka tajných služeb Gabbardová končí. Chce být s těžce nemocným manželem
Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová k 30. červnu odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to v pátek Gabbardová oznámila prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. O odchodu Gabbardové informovala s odvoláním na své zdroje také agentura Reuters.
Brno mezi dechovkou a hákovými kříži. Druhý den sudetského sjezdu ukázal dva světy
Páteční Brno nabídlo před víkendem dva úplně odlišné obrazy. Zatímco před výstavištěm zněly projevy o pohrobcích nacismu, Benešových dekretech a hrozbě sudetoněmeckého sjezdu, jen o pár ulic dál se na Moravském náměstí čepovalo pivo, hrála dechovka a Češi s Němci spolu seděli u jednoho stolu.