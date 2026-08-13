Soud zamítl Trumpovu žalobu na Harvard kvůli ochraně židovských studentů

Federální soudce v Bostonu ve čtvrtek zamítl žalobu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle které Harvardova univerzita dostatečně neochránila židovské a izraelské studenty před obtěžováním.
Trumpova vláda podle soudce Richarda Stearnse v březnové žalobě neprokázala dostatečně věrohodně, že jsou v kampusu elitní univerzity porušovány federální zákony o občanských právech, uvedla agentura Reuters.
Tvrzení administrativy se podle soudce soustředila především na incidenty při protestech proti válce Izraele v Pásmu Gazy za akademického roku 2023/2024 a na několik incidentů z loňského března. Ty Stearns označil za "příliš ojedinělé a sporadické" na to, aby mohly podpořit tvrzení o soustavném porušování občanských práv.
Americké ministerstvo spravedlnosti v žalobě na nejstarší americkou univerzitu uvedlo, že Harvardova univerzita je lhostejná k nepřátelským incidentům v prostorách univerzitního kampusu a odmítla prý vymáhat pravidla, když oběťmi byli Židé nebo Izraelci.
Harvard na konci loňského dubna zveřejnil vlastní interní zprávy o antisemitismu a islamofobii, podle kterých měli židovští i muslimští studenti v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy obavy o svou bezpečnost a hluboký pocit odcizení a cenzury na akademické půdě. Univerzita zároveň představila změny, které provedla nebo se chystala provést.
Trumpova administrativa má se školou řadu sporů. Loni v září federální soudkyně v Bostonu rozhodla, že vláda postupovala nezákonně, když Harvardově univerzitě odebrala granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46 miliard Kč). Administrativa se proti rozhodnutí v prosinci odvolala.
Na začátku letošního roku zase Trump oznámil, že jeho administrativa bude po univerzitě požadovat miliardu dolarů (více než 21 miliard Kč) k urovnání sporů ohledně školních pravidel. Předcházela tomu další žaloba ze 13. února, v níž vláda Harvardovu univerzitu obvinila z nesoučinnosti ve federálním vyšetřování a žádala dokumenty, které by vyjasnily, zda škola protizákonně v přijímacích řízeních zohledňovala etnický původ žadatelů.
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