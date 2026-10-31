Soud zakázal Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům

Americká federální soudkyně Trina Thompsonová nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. V sobotu o tom informoval server NBC News.
Volby v polovině prezidentského funkčního období 3. listopadu rozhodnou o rozložení sil v Kongresu, v jehož obou komorách, tedy Sněmovně reprezentantů a Senátu, mají nyní republikáni těsnou většinu.
Ačkoliv několik klání bude zřejmě těsných, podle průzkumů by opoziční demokraté mohli ovládnout Sněmovnu reprezentantů a mají skutečnou šanci zajistit si většinu i v Senátu, napsala agentura Reuters.
Trumpova administrativa zaujala tvrdý přístup k dohledu nad volbami, například tlakem na státy, aby poskytly údaje o registraci voličů. Zároveň uvedla, že k zajištění bezpečnosti voleb a důvěry veřejnosti v hlasování jsou zapotřebí přísnější opatření.
Kalifornská soudkyně Trina Thompsonová v souvislosti s žalobou podanou odbory volebních pracovníků a některými dalšími skupinami ale podle NBC News rozhodla, že vláda překročila své pravomoci, když začala hrozit trestním stíháním státních a okresních úředníků, kteří nespolupracují s iniciativami Trumpovy administrativy souvisejícími s volbami.
V osmistránkovém nařízení Thompsonová zakázala jakékoliv jednání, které by mohlo „ohrožovat, zastrašovat nebo nutit státní či místní volební úředníky či pracovníky, aby zastavili zpracování hlasovacích lístků jakéhokoli registrovaného voliče pouze na základě toho, že daný hlasovací lístek patří osobě, o které (administrativa) tvrdí, že není oprávněna volit“. Soudkyni jmenoval do funkce bývalý demokratický prezident Joe Biden,
Nařízení navazuje na snahy přimět státy Washington a Kalifornii, aby vyřadily hlasovací lístky, o nichž vláda tvrdí, že je mohly odevzdat osoby bez občanství. Odvolací soud v Kalifornii tento týden rozhodl proti vládě; případ ve státě Washington je zatím v řízení.
„Ačkoli žalovaní tvrdí, že jejich kroky mají za cíl zabránit nezákonnému hlasování osob bez občanství, jejich jednání s největší pravděpodobností povede k narušení průběhu voleb a k zbavení volebního práva oprávněných voličů,“ uvedla Thompsonová.
Nařízení platí do 16. listopadu, tedy téměř dva týdny po dni voleb. Ministerstvo spravedlnosti se k němu bezprostředně nevyjádřilo.
Trump ale v minulosti šířil nepravdivá tvrzení o volbách, včetně toho, když odmítl uznat svou porážku v prezidentských volbách v roce 2020, kdy jej porazil jeho demokratický soupeř Biden.
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