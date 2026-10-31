Přeskočit na obsah
Benative
31. 10. Štěpánka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Soud zakázal Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americká federální soudkyně Trina Thompsonová nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. V sobotu o tom informoval server NBC News.

Americký prezident Donald Trump. Snímek z 10. června 2026.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Evan Vucci
Reklama

Volby v polovině prezidentského funkčního období 3. listopadu rozhodnou o rozložení sil v Kongresu, v jehož obou komorách, tedy Sněmovně reprezentantů a Senátu, mají nyní republikáni těsnou většinu.

Ačkoliv několik klání bude zřejmě těsných, podle průzkumů by opoziční demokraté mohli ovládnout Sněmovnu reprezentantů a mají skutečnou šanci zajistit si většinu i v Senátu, napsala agentura Reuters.

Související

Trumpova administrativa zaujala tvrdý přístup k dohledu nad volbami, například tlakem na státy, aby poskytly údaje o registraci voličů. Zároveň uvedla, že k zajištění bezpečnosti voleb a důvěry veřejnosti v hlasování jsou zapotřebí přísnější opatření.

Kalifornská soudkyně Trina Thompsonová v souvislosti s žalobou podanou odbory volebních pracovníků a některými dalšími skupinami ale podle NBC News rozhodla, že vláda překročila své pravomoci, když začala hrozit trestním stíháním státních a okresních úředníků, kteří nespolupracují s iniciativami Trumpovy administrativy souvisejícími s volbami.

Reklama
Reklama

V osmistránkovém nařízení Thompsonová zakázala jakékoliv jednání, které by mohlo „ohrožovat, zastrašovat nebo nutit státní či místní volební úředníky či pracovníky, aby zastavili zpracování hlasovacích lístků jakéhokoli registrovaného voliče pouze na základě toho, že daný hlasovací lístek patří osobě, o které (administrativa) tvrdí, že není oprávněna volit“. Soudkyni jmenoval do funkce bývalý demokratický prezident Joe Biden,

Nařízení navazuje na snahy přimět státy Washington a Kalifornii, aby vyřadily hlasovací lístky, o nichž vláda tvrdí, že je mohly odevzdat osoby bez občanství. Odvolací soud v Kalifornii tento týden rozhodl proti vládě; případ ve státě Washington je zatím v řízení.

Související

„Ačkoli žalovaní tvrdí, že jejich kroky mají za cíl zabránit nezákonnému hlasování osob bez občanství, jejich jednání s největší pravděpodobností povede k narušení průběhu voleb a k zbavení volebního práva oprávněných voličů,“ uvedla Thompsonová.

Nařízení platí do 16. listopadu, tedy téměř dva týdny po dni voleb. Ministerstvo spravedlnosti se k němu bezprostředně nevyjádřilo.

Reklama
Reklama

Trump ale v minulosti šířil nepravdivá tvrzení o volbách, včetně toho, když odmítl uznat svou porážku v prezidentských volbách v roce 2020, kdy jej porazil jeho demokratický soupeř Biden.

Mohlo by vás zajímat: Trump děkuje Putinovi za ropnou dohodu s Ruskem a dodávky nafty do USA

Trump děkuje Putinovi za ropnou dohodu s Ruskem a dodávky nafty do USA | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.

ŽIVĚ Evakuovaní lidé z okupovaných Olešek přiletěli do Běloruska, část zůstala v Rusku

Tři letadla přepravující evakuované obyvatelé města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Gomel. V sobotu o tom informovala běloruská státní tisková agentura Belta. Evakuovaní, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krym do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska, teď se mají přesunout na Ukrajinu.

Rusové běžně shazují na ukrajinské pozice kolem 250 klouzavých pum denně, přičemž Su-34 nese hlavní tíhu těchto operací.⁠ (Ruský stíhací bombardér Su-34M)
Rusové běžně shazují na ukrajinské pozice kolem 250 klouzavých pum denně, přičemž Su-34 nese hlavní tíhu těchto operací.⁠ (Ruský stíhací bombardér Su-34M)
Rusové běžně shazují na ukrajinské pozice kolem 250 klouzavých pum denně, přičemž Su-34 nese hlavní tíhu těchto operací.⁠ (Ruský stíhací bombardér Su-34M)

Nečekaný zásah. Ukrajinci trefili letiště, které mělo být mimo dosah

Je to pro Rusko klíčový „tažný kůň“ jejich letecké kampaně proti Ukrajině: stíhací bombardér SU-34. Od tohoto týdne mají Rusové o dva kusy méně. Ukrajinské námořnictvo zasáhlo střelou Neptun letiště Marinovka ve Volgogradské oblasti v Rusku a zničilo dva stroje. Moskva je využívá především jak nosiče klouzavých bomb. Stroj stojí v přepočtu skoro jednu miliardu korun.

Švédský král Gustav III. na dobovém portrétu. Právě za něj se v roce 1765, kdy byl ještě korunním princem, vydávala podvodnice Anna Ekelöfová.
Švédský král Gustav III. na dobovém portrétu. Právě za něj se v roce 1765, kdy byl ještě korunním princem, vydávala podvodnice Anna Ekelöfová.
Švédský král Gustav III. na dobovém portrétu. Právě za něj se v roce 1765, kdy byl ještě korunním princem, vydávala podvodnice Anna Ekelöfová.

Kouřila dýmku, svedla ženu a hrála si na prince. Podvodnice pak beze stopy zmizela

Nosila pudrovanou paruku, kouřila dýmku, sváděla vdané ženy a neposlušné sluhy klidně seřezala holí. Když dvacetiletou Annu Ekelöfovou v 18. století zatkly úřady, vytáhla ještě troufalejší lež: prohlásila se za švédského korunního prince v utajení. Než stihl soud vynést ortel, přesvědčila sedláka, aby jí pomohl zmizet. Od té noci po ní nezbyla jediná stopa.

Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Ilustační snímek.
Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Ilustační snímek.
Nejdéle mají naději žít senioři a seniorky v Praze. U pětašedesátiletých Pražanů činila loni střední délka života 18,3 roku a u stejně starých Pražanek 21,8 roku. Ilustační snímek.

Naděje dožití seniorů roste. Jen část důchodu ale stráví ve zdraví

Život v seniorském věku se v Česku prodlužuje. Za posledních 20 let se naděje dožití po pětašedesátce zvýšila u mužů zhruba o dva roky a osm měsíců a u žen asi o dva roky a 11 měsíců. U pětašedesátníků loni překročila 17 let a u pětašedesátnic dosáhla téměř 21 let. V dobrém zdravotním stavu a bez omezení aktivit jsou u žen ale dvě pětiny této doby a u mužů necelá polovina.

Reklama
First session of the Berlin state parliament after the September election
First session of the Berlin state parliament after the September election
First session of the Berlin state parliament after the September election

„Manžel se jich bojí a já také.“ Přední německá politička nechtěně přiznala strach

Berlínská volební lídryně Levice Elif Eralpová omylem zaslala novinářům interní poznámky, v nichž přiznala, že má strach z extremistů kolem své vlastní partaje. Některé místní organizace této strany totiž spolupracují i se skupinami, v nichž působí příznivci Hamásu. „Ani můj manžel, ani já nechceme zmiňovat konkrétní jména. On se těchto lidí bojí a já také,“ uvedla nechtěně politička.

Reklama
Reklama
Reklama