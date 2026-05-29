Soud ve Spojených státech řeší žalobu Kellnerových. Rodina viní firmu z nehody vrtulníku

V americkém Anchorage začal soudní proces, ve kterém rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera žaluje společnost Tordrillo Mountain Lodge kvůli tragické nehodě vrtulníku z roku 2021. O zahájení soudního řízení v pátek informoval mluvčí rodiny Tomáš Perman.
Firma Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný heli-skiing, kdy jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vrtulníkem dopraveni do náročného terénu, a zajišťovala jim také ubytovací služby.
Proces má podle Permana objasnit, proč se nehoda stala, jakým způsobem firma helikoptéru monitorovala a zda někdo pochybil při spuštění záchranných operací.
Pravděpodobnou příčinou nehody byla podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě neschopnost pilota zareagovat odpovídajícím způsobem na špatnou viditelnost. K havárii vrtulníku přispěl také „neadekvátní výcvik pilotů“ u společnosti Soloy, která lety organizovala, a nedostatečný dohled inspektora Federálního úřadu pro letectví.
Vedle Kellnera při havárii z 27. března 2021 přišli o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci, Gregory Harms a Sean McManamy.
Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po nehodě. Skupina se v oblasti věnovala heli-skiingu, tedy extrémnímu sportu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu.
Horváth vyšetřovatelům řekl, že pilot se pokusil přistát na horském hřebeni, což se mu napoprvé nepodařilo. Při druhém pokusu vrtulník „pohltila mlha“, stroj narazil do hory a svalil se po svahu dolů. Pilot se zřejmě před druhým pokusem o přistání potýkal s bílou tmou, která vznikla v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku, takže ztratil vizuální kontakt s hřebenem hory, píše se ve zprávě NTSB.
Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.
Mohlo by vás zajímat: Extrémně podivná srážka rychlovlaků na rovném úseku. Španělé truchlí za desítky obětí
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.
ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Íránská polooficiální agentura Fars však s odvoláním na své zdroje Trumpovy výroky odmítla a označila je za „kombinaci pravdy a lží“.
V sobotu se v Česku objeví bouřky, mohou padat i kroupy. Kde hrozí nejvíce?
V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Moc při nich nenaprší, rizikové budou spíše nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou i jinde. V pátek to uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X. Informace upřesní v sobotu dopoledne.
Tenistka se na Roland Garros bizarně zranila. Tohle se nesmí stávat, zlobí se hvězda
Turecká tenistka Zeynep Sönmezová se na Roland Garros zranila, když zakopla o reklamní panel. Musela kvůli tomu vzdát 2. kolo čtyřhry, v němž společně s Němkou Tatjanou Mariaovou hrála proti Ukrajinkám Dajaně Jastremské a Anhelině Kalininové.