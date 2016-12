V USA odsoudili na doživotí policistu, který zabil spoutaného muže elektrickým paralyzérem

před 18 hodinami

Soud ve Spojených státech uložil doživotní trest vězení někdejšímu policistovi, který opakovanými zásahy elektrickým paralyzérem zabil již spoutaného zadrženého. Informovala o tom agentura AP. Incident se stal letos v dubnu, kdy se policisté Marcus Eberhart a Howard Weems dostali na předměstí Atlanty do sporu s Gregorym Townsem, kterého zadrželi poté, co dostali hlášení o případu domácího násilí. Towns, který měl na rukou již pouta, odmítl vstát a nastoupit do auta. Hlídka ho kvůli tomu více než desetkrát zasáhla výbojem z paralyzéru. Weems, který byl obviněn z neúmyslného zabití a nedbalosti, stráví za mřížemi pět let. Tento případ byl ve USA zařazen k příkladům policejní zvůle.

autor: ČTK