Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.
Podnikatelé jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Soud rozhodnutí odůvodňuje.
Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral. Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, jediné Trunečku a Kaláška viny zprostil. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.
Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Obžalovaní, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
Ruské drony v noci na dnešek zaútočily na přístav Izmajil v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a poškodily loď plující pod panamskou vlajkou. Další dron zasáhl civilní obchodní plavidlo plující pod vlajkou Libérie.
„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars
Hlavní hvězdou filmu je Martin Hofmann, který v něm jako drsný soukromý detektiv vezme od svého nejlepšího kamaráda jednoduchý, ale výnosný kšeft. Ten ovšem nevyjde, protože když jde někde o hodně peněz, každý si z nich chce urvat něco jen pro sebe… Snímek Říkají mi Lars vstoupí do českých kin ve čtvrtek 16. dubna 2026.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla ve středu Nerudová v ČT. České republice můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, dále upozornila.
Slovensko prodloužilo dvojí ceny nafty o měsíc, zrušilo limit při tankování
Slovensko o dalších 30 dnů prodlouží uplatňování dvojích cen nafty. Současně od pátku zruší stávající maximální limit 400 eur (9740 Kč) pro jedno tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom ve středu vláda, která tak potvrdila dřívější oznámení premiéra Roberta Fica.