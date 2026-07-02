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Zahraničí

Soud v Bělorusku poslal do vězení novináře, který organizoval debaty s opozicí

ČTK

Soud v Bělorusku poslal na 3,5 roku do vězení novináře Kiryla Pazňaka za diskreditaci země a vytvoření extremistické organizace. Jde o další snahu režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka potlačit svobodu projevu.

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko.
Běloruský lídr Alexandr Lukašenko.Foto: Reuters
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Pazňak se dostal do sporu s úřady kvůli svému pořadu na YouTube, kde organizoval debaty mezi činiteli režimu a exilovými představiteli opozice. Obvinění z diskreditace a extremismu Bělorusko často používá k umlčení opozice.

Pazňaka zadržela policie loni v září. Jeho rodina uvedla, že ve vazbě těžce onemocněl zápalem plic a covidem-19, ve vážném stavu pak skončil v nemocnici. Ochránci lidských práv o Pazňakovi hovoří jako o politickém vězni.

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AP uvedla, že Bělorusko, které má zhruba devět milionů obyvatel, od loňského návratu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států propustilo stovky politických vězňů výměnou za zrušení některých amerických sankcí.

I tak ale podle skupiny na ochranu lidských práv Vjasna zůstává v běloruských věznicích 863 politických vězňů. Běloruské sdružení novinářů, které represe proti svobodě slova v zemi považuje za nejhorší v Evropě, eviduje ve věznicích 21 běloruských novinářů.

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