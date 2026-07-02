Soud v Bělorusku poslal do vězení novináře, který organizoval debaty s opozicí

Soud v Bělorusku poslal na 3,5 roku do vězení novináře Kiryla Pazňaka za diskreditaci země a vytvoření extremistické organizace. Jde o další snahu režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka potlačit svobodu projevu.
Pazňak se dostal do sporu s úřady kvůli svému pořadu na YouTube, kde organizoval debaty mezi činiteli režimu a exilovými představiteli opozice. Obvinění z diskreditace a extremismu Bělorusko často používá k umlčení opozice.
Pazňaka zadržela policie loni v září. Jeho rodina uvedla, že ve vazbě těžce onemocněl zápalem plic a covidem-19, ve vážném stavu pak skončil v nemocnici. Ochránci lidských práv o Pazňakovi hovoří jako o politickém vězni.
AP uvedla, že Bělorusko, které má zhruba devět milionů obyvatel, od loňského návratu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států propustilo stovky politických vězňů výměnou za zrušení některých amerických sankcí.
I tak ale podle skupiny na ochranu lidských práv Vjasna zůstává v běloruských věznicích 863 politických vězňů. Běloruské sdružení novinářů, které represe proti svobodě slova v zemi považuje za nejhorší v Evropě, eviduje ve věznicích 21 běloruských novinářů.
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