Další evropský vicepremiér odvolán kvůli korupci. Po Slovensku řeší skandál Albánie

Ballukuová, která doposud byla také albánskou ministryní infrastruktury a energetiky, patří k blízkým spojencům premiéra Ediho Ramy. Dnes se tato politička k rozhodnutí Speciálního soudu, který má na starost boj proti korupci a organizovanému zločinu, nevyjádřila. Nicméně ve středu během zasedání parlamentu obvinění na svou adresu označila za pomluvy a polopravdy a ujistila, že s justičními orgány bude plně spolupracovat.
Speciální soud další podrobnosti ke svému rozsudku týkajícímu se odvolání vicepremiérky nezveřejnil a odůvodnil to tím, že "taková opatření jsou důvěrného charakteru", píše Reuters.
Koncem října protikorupční úřad SPAK oznámil, že obvinil Ballukuovou z porušení principu rovnosti účastníků výběrového řízení. Případ se týká stavby tunelu Llogara v délce 5,9 kilometru na jihu Albánie v hodnotě 190 milionů dolarů (3,9 miliardy korun). Podle obvinění tendr ovlivnila ve prospěch vítězné společnosti. Údajně se toho dopustila s dalšími pěti členy výběrové komise.
Soud také Ballukuové zakázal odjíždět ze země.
Albánie by chtěla do roku 2030 vstoupit do EU, nicméně sedmadvacítka po jihoevropské zemi chce, aby dělala více pro potírání kriminality a korupce, podotýká Reuters.