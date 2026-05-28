Soud odsoudil muže, který plánoval útok na koncert Taylor Swiftové k 15 letům vězení

Soud ve Vídeňském Novém Městě ve čtvrtek uznal vinným Rakušana Berana A. z plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky. Jednadvacetiletého Rakušana poslal soud na 15 let do vězení. Nejvýše mu hrozilo 20 let.
Beran A. se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto, informovala agentura AP. V plánu měl zaútočit nožem a výbušným zařízením před stadionem Ernsta Happela, kde se měl koncert konat. Jeho plány však překazily rakouské úřady. V době zatčení měl u sebe jednadvacetiletý Rakušan téměř hotovou šrapnelovou bombu.
Swiftová měla na stadionu Ernsta Happela naplánovaná tři vystoupení. Všechny tři koncerty ve Vídni však byly z preventivních důvodů zrušeny, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká.
Beran A. údajně před plánovaným útokem navazoval kontakty s členy Islámského státu. Podle státních zástupců spolu diskutovali o nákupu zbraní a výrobě bomb. Sám obžalovaný se pak ve dnech před vystoupením pokoušel zbraně nelegálně opatřit a teroristické organizaci přísahal věrnost.
Spolu s Rakušanem stanul před soudem i slovenský občan žijící ve Vídni Arda K., který se sice podle vyšetřovatelů na přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Rakušan i Slovák se před soudem částečně přiznali již před dvěma týdny.
Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útok nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii, kde mu podle médií hrozí trest smrti. Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec takový útok podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.
Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Novinářům to řekl soudce Karel Gobernac.
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Spojené státy budují v Keni karanténní centrum pro své občany, kteří byli vystaveni viru eboly. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou převáženi hned zpět do USA, ale do zatím neurčené třetí země, informovala agentura Reuters. Mimo africký kontinent jsou zatím hospitalizováni pouze dva američtí pacienti, kteří přišli do kontaktu s nakaženými. Jeden z nich je v České republice, druhý v Německu.
Čtvrtfinále hokejového mistrovství světa mezi Finskem a Českem se hrálo od začátku podle severských not. Kapitán českého výběru Roman Červenka potvrdil, že špatný začátek de facto rozhodl o porážce 1:4, zhodnotil svůj třináctý šampionát a naznačil, jak přemýšlí o budoucnosti v reprezentaci.