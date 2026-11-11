Soud: Trumpova žaloba na BBC o odškodné deset miliard může pokračovat. BBC to překvapilo

Žaloba amerického prezidenta Donalda Trumpa na britskou mediální společnost BBC může pokračovat, píše agentura Reuters s odvoláním na úterní rozhodnutí federálního soudce. Trump zažaloval BBC za pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Od společnosti požaduje odškodné deset miliard dolarů (218,6 miliardy Kč).
Soudce Jeffrey Kuntz na Floridě odmítl žalobu zamítnout. Trump podle něj důvěryhodně tvrdí, že BBC poškodila jeho pověst a věděla nebo měla vědět, že záznam byl zavádějící. Kuntz nerozhodl o tom, zda Trump svá tvrzení prokázal.
Americký prezident v příspěvku na sociální síti Truth Social soudcův krok označil za „obrovské vítězství“. „Budeme nadále bojovat a porazíme všechny, kdo se snaží obelstít americký lid!“ napsal.
Mluvčí BBC uvedl, že společnost rozhodnutí překvapilo, ale že respektuje autoritu soudu a nadále si stojí za svým postojem.
BBC se už dříve Trumpovi za způsob editace omluvila, přiznala redakční chybu a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že přímo vyzval k násilným akcím. Uvedla však, že neexistuje právní základ pro podání žaloby, a odmítla požadavek na finanční náhradu. Po kritice kvůli upravenému projevu rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, kdy se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.
BBC v dokumentárním pořadu Panorama z října 2024 spojila část projevu, ve které Trump vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s úryvkem, jenž v projevu zazněl téměř o hodinu později a v němž prezident své stoupence vyzval, aby „bojovali jako o život“. Vynechala přitom část, ve které vyzval k pokojnému protestu. Trump ji kvůli tomu zažaloval loni v prosinci.
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