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Soud: Trumpova žaloba na BBC o odškodné deset miliard může pokračovat. BBC to překvapilo

ČTK
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Žaloba amerického prezidenta Donalda Trumpa na britskou mediální společnost BBC může pokračovat, píše agentura Reuters s odvoláním na úterní rozhodnutí federálního soudce. Trump zažaloval BBC za pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Od společnosti požaduje odškodné deset miliard dolarů (218,6 miliardy Kč).

Trump
Americký prezident v příspěvku na sociální síti Truth Social soudcův krok označil za „obrovské vítězství“.Foto: Reuters
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Soudce Jeffrey Kuntz na Floridě odmítl žalobu zamítnout. Trump podle něj důvěryhodně tvrdí, že BBC poškodila jeho pověst a věděla nebo měla vědět, že záznam byl zavádějící. Kuntz nerozhodl o tom, zda Trump svá tvrzení prokázal.

Americký prezident v příspěvku na sociální síti Truth Social soudcův krok označil za „obrovské vítězství“. „Budeme nadále bojovat a porazíme všechny, kdo se snaží obelstít americký lid!“ napsal.

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Mluvčí BBC uvedl, že společnost rozhodnutí překvapilo, ale že respektuje autoritu soudu a nadále si stojí za svým postojem.

BBC se už dříve Trumpovi za způsob editace omluvila, přiznala redakční chybu a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že přímo vyzval k násilným akcím. Uvedla však, že neexistuje právní základ pro podání žaloby, a odmítla požadavek na finanční náhradu. Po kritice kvůli upravenému projevu rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.

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Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, kdy se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.

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BBC v dokumentárním pořadu Panorama z října 2024 spojila část projevu, ve které Trump vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s úryvkem, jenž v projevu zazněl téměř o hodinu později a v němž prezident své stoupence vyzval, aby „bojovali jako o život“. Vynechala přitom část, ve které vyzval k pokojnému protestu. Trump ji kvůli tomu zažaloval loni v prosinci.

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