Soud ruskému herci Jefremovovi zmírnil o půl roku trest za nehodu v opilosti

Moskevský městský soud ve čtvrtek zmírnil trest známému herci Michailu Jefremovovi. Namísto osmi let si má odpykat sedm roků a šest měsíců za to, že v opilosti způsobil v hlavním městě dopravní nehodu, při níž jeden člověk přišel o život. Oznámila to ruská média.

Obhajoba, usilující o podmíněný trest, podle agentury Interfax slíbila, že podá další odvolání k ještě vyšší instanci. "Chci se vrátit k práci a co nejdříve vidět své děti," uvedl sám herec. Před soudem slíbil, že po propuštění z vězení postaví náhrobek oběti dopravní nehody, kterou způsobil, pokud ovšem pozůstalí nebudou proti. Související Konec ruské filmové hvězdy. Slavný herec zabil člověka pod vlivem alkoholu a kokainu 1:07 Pozůstalí - vdova, bratr a mladší syn - se od herce domáhají odškodnění ve výši tří milionů rublů (asi 900 000 Kč), uvedl deník Kommersant. Soud již podle něj rozhodl, že herec má zaplatit v přepočtu 240 000 Kč staršímu synovi oběti. Jefremovovi hrozilo až 12 let vězení. Pouliční kamery zachytily, jak hercův terénní vůz v noci na 9. června na víceproudé vozovce před sídlem ruského ministerstva zahraničí v centru Moskvy přejíždí přes středovou čáru a čelně naráží do protijedoucího auta. Podle očitých svědků byl herec opilý, což po vyšetření potvrdila také policie. Při analýze krve odebrané herci po neštěstí byly podle vyšetřovatelů také zjištěny zbytkové stopy kokainu a marihuany. Jefremov podle médií vinu přiznal. Jefremov, který pochází z herecké rodiny a začal hrát už v dětství, získal uznání kritiků například rolí jednoho z porotců ve filmu Dvanáct režiséra Nikity Michalkova z roku 2007, oceněném Zlatým lvem na festivalu v Benátkách. Související Video, které šokovalo Rusko: Slavný herec vjel opilý do protisměru a usmrtil řidiče 1:07