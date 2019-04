Soud poslal vraha bulharské investigativní novinářky na 30 let do vězení

před 1 hodinou

Bulharský soud poslal na 30 let za mříže vraha bulharské novinářky Viktorije Marinovové. Jedenadvacetiletý Severin Krasimirov ženu podle obvinění znásilnil a zavraždil. Muž se k činu přiznal, čímž unikl doživotnímu odnětí svobody, informovala agentura AP. Tělo Marinovové, která v regionální televizi TVN uváděla investigativní pořad, nalezla policie loni 6. října ve městě Ruse. Podle vyšetřovatelů ji pachatel znásilnil, udeřil do hlavy a škrtil. Vyšetřovatelé ale odmítli, že by brutální vražda třicetiletéleté ženy souvisela s její prací. Původně tak případ vypadal. Pachatel po činu uprchl do Německa, tamní policie ho ale dopadla a vydala zpět do Bulharska.