Ruský soud poslal do vězení šéfredaktora nezávislého serveru, podporoval Navalného

Moskevský soud ve středu poslal na 25 dní do vězení šéfredaktora nezávislého serveru Mediazona kvůli nedávným protestům na podporu uvězněného ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. Soud uznal Sergeje Smirnova vinným z opakovaného porušení pravidel ohledně organizace veřejných shromáždění, uvedla agentura TASS. Novinář obvinění odmítá, jeho advokát se chce proti verdiktu odvolat.

Podle ruských médií jde Smirnov do vězení za sdílení humorného příspěvku na Twitteru, ve kterém bylo uvedeno datum a čas konání demonstrace. Smirnov 20. ledna sdílel na sociální síti vtip týkající se jeho podoby s ruským rockovým hudebníkem, jenž podporuje Navalného. V příspěvku byla rovněž muzikantova fotografie společně s datem 23. ledna a časem 14:00 hodin.

Policie ho obvinila z toho, že sdílením příspěvku vyzýval k účasti na nepovolené akci, uvedl server Mediazona. Snímek však neobsahuje výzvy k protestům a nezmiňuje ani místo demonstrace, podotýká další ruský server Meduza.

а когда @sssmirnov успел вступить в «московскую группу Тараканы»? и про медиазону ничего не сказал, и подпись странная — «Дмитрий Спирин»



или это всё последствия тату... pic.twitter.com/fU9L3YQFRh — имя пока не придумал (@nemozhenya) January 20, 2021

Server Mediazona založily aktivistky a členky punkové kapely Pussy Riot Maria Aljochinová a Naděžda Tolokonnikovová v roce 2014. Web se soustředí na sledování ruského justičního prostředí a na informace o aktivitách policie a vězeňské správy v Rusku, Bělorusku a Střední Asii.

Smirnov si vyslechl verdikt den poté, co jiný soud poslal do vězení samotného Navalného, když mu dřívější podmíněný trest v délce 3,5 roku změnil na nepodmíněný. Do výkonu trestu se přitom má započítat doba, kterou opozičník v rámci předešlého soudního verdiktu pobýval v domácím vězení, takže Navalnyj má za mřížemi strávit dva roky a osm měsíců. Jeho obhájkyně již oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Policie Navalného zatkla 17. ledna na moskevském letišti po příletu z Berlína, kde se od loňského srpna léčil z otravy látkou ze skupiny novičok.

Proti uvěznění kritika Kremlu se v Rusku zdvihla vlna nevole. Prokuratura přitom varovala před účastí na nepovolených protestech a cenzurní úřad také před šířením výzev k účasti. Navzdory úředním zákazům a policejním hrozbám vyšly o uplynulých dvou víkendech desetitisíce Rusů do ulic desítek měst. Protesty se konaly i v úterý, v den soudu s Navalným. Policie proti demonstracím tvrdě zasáhla a od začátku protestů zadržela přes 10.000 lidí, vyplývá z informací serveru OVD-Info, jenž se specializuje na monitorování policejních zákroků.

