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Soud nařídil odstranit z názvu Kennedyho centra Trumpovo jméno. Ten se ale nechce vzdát

ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.

People gather to see if workers remove U.S. President Donald Trump's name from the facade of the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, in Washington, D.C.
Lidé zjišťují, zda už je odstraněno jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa z fasády Pamětního centra múzických umění Johna F. Kennedyho.Foto: Reuters
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Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym může rozhodnout pouze Kongres. Nařídil proto odstranit Trumpovo jméno z fasády budovy, z jejích webových stránek i z dalších materiálů.

Odvolání Trumpovy administrativy se podle Reuters týká také soudního rozhodnutí, které zablokovalo snahu republikánského lídra uzavřít tuto washingtonskou instituci na dva roky kvůli rekonstrukci.

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Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

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