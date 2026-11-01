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Soud definitivně zamítl Trumpovu žalobu. Po známém deníku chtěl miliardy

ČTK
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Soud v sobotu s konečnou platností zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal, ve které šéf Bílého domu obvinil deník z poškození pověsti a požadovala deset miliard dolarů (216,6 miliardy korun) jako odškodné. Informovala o tom agentura AP. Žaloba se týkala článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list loni zveřejnil.

Americký prezident Donald Trump.
Soud v rozhodnutí uvedl, že Trumpova žaloba se „chytá stébla“ a snaží se „uměle vytvářet“ nedostatky v investigativní práci deníku.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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Deník loni publikoval článek s tvrzením, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám poslal sexuálně explicitní přání s kresbou nahé ženy či dívky.

„Všechno nejlepší k narozeninám - a kéž je každý další den dalším krásným tajemstvím,“ stojí v přání, v němž se také píše, že oba muži mají některé věci společné.

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Trump popřel, že gratulaci psal, a následně na základě federálního zákona o pomluvě podal žalobu na dva novináře The Wall Street Journal, majitele deníku Ruperta Murdocha, vydavatelství Dow Jones a vydavatelský dům News Corp.

Americký okresní soudce v Miami Darrin Gayles v sobotu žalobu zamítl s konečnou platností. Uvedl, že prezident neprokázal, že žalovaní zveřejnili pomlouvačná tvrzení se skutečným úmyslem poškodit jeho pověst.

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Soud v rozhodnutí uvedl, že žaloba se „chytá stébla“ a snaží se „uměle vytvářet“ nedostatky v investigativní práci deníku.

Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

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V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování; podle úřadů spáchal sebevraždu.

Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

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