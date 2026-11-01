Soud definitivně zamítl Trumpovu žalobu. Po známém deníku chtěl miliardy

Soud v sobotu s konečnou platností zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal, ve které šéf Bílého domu obvinil deník z poškození pověsti a požadovala deset miliard dolarů (216,6 miliardy korun) jako odškodné. Informovala o tom agentura AP. Žaloba se týkala článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list loni zveřejnil.
Deník loni publikoval článek s tvrzením, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám poslal sexuálně explicitní přání s kresbou nahé ženy či dívky.
„Všechno nejlepší k narozeninám - a kéž je každý další den dalším krásným tajemstvím,“ stojí v přání, v němž se také píše, že oba muži mají některé věci společné.
Trump popřel, že gratulaci psal, a následně na základě federálního zákona o pomluvě podal žalobu na dva novináře The Wall Street Journal, majitele deníku Ruperta Murdocha, vydavatelství Dow Jones a vydavatelský dům News Corp.
Americký okresní soudce v Miami Darrin Gayles v sobotu žalobu zamítl s konečnou platností. Uvedl, že prezident neprokázal, že žalovaní zveřejnili pomlouvačná tvrzení se skutečným úmyslem poškodit jeho pověst.
Soud v rozhodnutí uvedl, že žaloba se „chytá stébla“ a snaží se „uměle vytvářet“ nedostatky v investigativní práci deníku.
Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování; podle úřadů spáchal sebevraždu.
Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Připomeňte si: Nová instalace „Král světa“ parodující Trumpa a Epsteina ve Washingtonu
Pirátka se tvrdě opřela do Babišovy vlády. Vadí jí šmírování i známý zpěvák
Návrh Evropské unie na plošné skenování soukromých zpráv, známý jako Chat Control, představuje podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) zásadní hrozbu pro soukromí občanů. V podcastu Evropa v souvislostech upozornila, že ochrana dětí před sexuálním zneužíváním se nesmí stát záminkou k masovému šmírování.
Rusko chce při jednání o míru u stolu jen Ukrajinu a Spojené státy. Evropu až později
Příští kolo rozhovorů o urovnání konfliktu na Ukrajině by se mělo v první fázi uskutečnit v třístranném formátu, a to mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy. Podle agentury Interfax to v neděli řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov. Na otázku, zda by do jednání mohl být zapojen některý z evropských států, nepřímo odpověděl, že v počáteční fázi nikoliv.
Český fenomén popírá biologii. Kocumová ohromuje svět a odhaluje, co za tím je
Někdejší vycházející hvězda českého lyžování musela profesionální sportovní kariéru uložit k ledu už ve svých 21 letech, příčinou byla genetická vada imunity. O šestadvacet let později Zuzana Kocumová ohromuje svět překážkových závodů Spartan Race, kde poráží i mnohé dvakrát mladší soupeřky. V rozmezí pouhých osmi dnů dokázala Češka ovládnout evropský šampionát i mistrovství světa ve sprintu.
ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.