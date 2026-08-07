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Zahraničí

Soud dal stopku Trumpovu tanečnímu sálu v Bílém domě

ČTK

Americký federální odvolací soud v pátek nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby byl projekt za 400 milionů dolarů (8,4 miliardy korun) schválen Kongresem. Informují o tom agentury AP a Reuters. Ta krok hodnotí jako vážný neúspěch Trumpa v případu, který prověřuje rozsah prezidentských pravomocí.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: CTK – John Locher
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Odvolací soud pro obvod District of Columbia rozhodl v poměru dva ku jedné a ponechal v platnosti předběžné opatření, které vydal soud nižšího stupně na základě žaloby památkářů. Zároveň odvolací soud účinnost svého rozhodnutí odložil o 14 dní, aby se Trumpova administrativa mohla obrátit na Nejvyšší soud USA.

FILE PHOTO: Demolition continues on part of the White House East Wing, in Washington
Demolice východního křídla Bílého domu, kde má nově stát taneční sál.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst

A přesně to se americký prezident chystá učinit. Na sociální síti Truth Social napsal, že se jeho administrativa odvolá okamžitě. Tvrdil také, že nynější rozhodnutí odvolacího soudu je hrozné, politicky motivované a nezákonné. Věří, že Nejvyšší soud verdikt zcela zvrátí.

Administrativa se na odvolací soud obrátila poté, co okresní soudce Richard Leon dvakrát zablokoval nadzemní práce na staveništi, zatímco pokračování podzemních prací povolil. Leon, kterého do funkce jmenoval republikánský exprezident George Bush mladší, uvedl, že žádný federální zákon se ani nepřibližuje tomu, aby prezidentovi dával potřebnou pravomoc sál bez souhlasu Kongresu postavit.

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Bílý dům oznámil stavbu sálu o rozloze asi 8360 metrů čtverečních loni v létě s tím, že vyjde zhruba na 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun) a zaplatí ji Trump se soukromými dárci. Loni v říjnu nechala administrativa kvůli stavbě zbourat východní křídlo Bílého domu, kde sídlila mimo jiné kancelář první dámy. Vláda označuje sál za nezbytný pro pořádání velkých společenských akcí a pro bezpečnost Bílého domu.

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