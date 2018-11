Bývalý člen Trumpova týmu nastupuje do vězení, lhal při vyšetřování ruského vměšování

před 51 minutami

Bývalý člen volebního štábu současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, právník George Papadopoulos, musí v pondělí nastoupit na 14 dní do vězení za lhaní při vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb, jak bylo již dříve stanoveno. Papadopolous doufal, že by vykonání rozsudku mohl být odloženo a nakonec i případně zrušeno, federální soudce Randolph Moss to ale odmítl, informovala agentura Reuters.

Americké tajné služby jsou přesvědčeny, že kampaň před prezidentskými volbami v roce 2016 ovlivňovalo Rusko, a to v Trumpův prospěch. Moskva to popírá, stejně jako sám Trump. Kauzu již delší dobu prověřuje tým zvláštního vyšetřovatele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Roberta Muellera. Trump označuje Muellerovu činnost za hon na čarodějnice. Soud v této souvislosti letos v září uložil právě Papadopoulosovi trest 14 dní vězení za lhaní vyšetřovatelům. Papadopoulos je považován za ústřední postavu vyšetřování - byl prvním, kdo přistoupil na spolupráci s Muellerovým týmem, a prvním, kdo si vyslechl rozsudek. Na spolupráci s vyšetřovateli před časem přistoupil například i bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen.