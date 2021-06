Kauza Kuciak se vrací k soudu s novými důkazy. Kočnerovi jde o všechno, říká právník

Vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové jde znovu před soud. Případ, který vedl k největším protestům v zemi od sametové revoluce, způsobil i pád vlády. Ti, kteří si podle prokuratury vraždu objednali, ale stále nebyli odsouzeni. To by prý měly změnit nové důkazy.

Nejvyšší soud na Slovensku v úterý přezkoumá důkazy, které byly u nižší instance odmítnuty. Podnikatel Marian Kočner a Alena Zsuzsová, která podle žalobce vraždu zprostředkovala, byli původně osvobozeni. To se prokuratura snaží zvrátit.

Oba nakonec zůstali po loňském verdiktu za mřížemi kvůli jiným kauzám. Kočner byl letos v lednu odsouzen na 19 let vězení za falšování směnek televize Markíza a Zsuzsová si musí odsedět 21 let v souvislosti s vraždou podnikatele Petra Molnára.

Nyní chce prokuratura předložit více než deset nových důkazů, které by prokázaly, že Kočner a Zsuzsová si také objednali vraždu slovenského novináře. "Kočnerovi jde o všechno," řekl pro deník SME právník Zlatici Kušnírové, matky Kuciakovy přítelkyně, Roman Kvasnica.

Nové důkazy se týkají kromě jiného komunikace Kočnera a Zsuzsové, kterou vyšetřovatelé získali z podnikatelova telefonu. Z přepisů, které již dříve unikly do médií, vyplývá, že část komunikace mezi Kočnerem a jeho známou Zsuzsovou byla spíše v šifrách.

Soukromé zprávy, které si Kočner a Zsuzsová posílali přes aplikaci Threema, měl soud k dispozici už v minulosti. Jenže trval na doslovném výkladu textů, který podle něj nedokazoval, že by oba podezřelí vraždu plánovali.

50, smrtka, soon

K odsouzení nestačila ani zpráva, kterou Kočner poslal dvě hodiny před vraždou. V té byla číslice 50, symbol smrtky a anglické slovo "soon" (brzy). Slovenský tisk už dříve psal o tom, že Kočner den po Kuciakově vraždě vybral ze svého účtu v bance 50 tisíc eur (v přepočtu 1,27 milionu korun) a dal je Zsuzsové, což byla údajně část odměny za vraždu.

Nově by měl mít soud k dispozici znalecký posudek, který dokazuje, že komunikace byla zašifrovaná. "Dospěli jsme k závěru, že tyto osoby usilovaly používáním zástupných výrazů o to, aby vytvořily jejich víceznačnost, aby význam komunikace zamlžily a záměrně šifrovaly tak, aby zůstal záměrně nepochopen třetí stranou," píše kolektiv znalců z Univerzity Komenského v Bratislavě.

Prokurátor chce ale předložit i další důkazy, například komunikaci mezi Zsuzsovou, její dcerou a třídní učitelkou, která podle něj dokazuje, že Zsuzsová po vraždě narychlo měnila plány. Mohla by se navíc objevit i hlubší analýza dosahu stanic, podle kterých lokalizovali pohyb telefonů obžalovaných.

Strach z korupce

Nejvyšší soud se v úterý bude zabývat předchozím rozsudkem Specializovaného trestního soudu. Bude mimo jiné rozhodovat, jestli nepochybil - nemusí ale znovu projednávat celý rozsudek, pouze některé jeho části, které napadla prokuratura nebo rodina zavražděných.

Soud bude prozkoumávat nové důkazy a může si i předvolat svědky. Nemůže ale uznat Kočnera vinným. Pokud shledá pochybení v předchozím rozsudku, může ho zrušit a případ tak vrátit trestnímu soudu.

Právník Roman Kvasnica má ale o projednání případu pochybnosti. Bojí se možné korupce nebo snah o ovlivnění rozhodnutí soudu.

"V této chvíli nemám důvod namítat něco proti soudcům z daného senátu. Opatrnost je však určitě namístě pro každého, kdo se v minulosti setkal s nesmírně sofistikovaným a výkonným korupčním vlivem Kočnera na rozhodování státních orgánů," dodal právník matky zavražděné Martiny Kušnírové.

Pokud by se případ znovu dostal před trestní soud, navrhuje prokurátor oběma obžalovaným 25letý trest. Protože už jsou ale oba odsouzeni v jiných kauzách, jejich trest by se pouze prodloužil na 25 let nebo doživotí. Na Slovensku se totiž tresty v jednotlivých kauzách nesčítají a platí vždy ten nejvyšší.

Přesto je pro rodiny obětí důležité, aby soud rozhodl o vině všech, kteří jejich smrt způsobili, zdůrazňuje pro SME Kvasnica. Už dříve byli v kauze po přiznání viny odsouzeni dva muži. Jedním z nich je vrah dvojice Miroslav Marček, druhým Tomáš Szabó, který svému bratranci Marčekovi podle obžaloby pomáhal.

