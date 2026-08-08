Přeskočit na obsah
Benative
9. 8. Roman
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Současné fotky Rýna a archivní video dělí 77 let. Rozdíl? Hledá se jen těžko

Germany Extreme Weather Drought
Germany Extreme Weather Drought
Low water levels on the Rhine River in Cologne
Germany Extreme Weather Drought
Germany Extreme Weather Drought
Zobrazit
12 fotografií
Kolín nad Rýnem: Na Rýně je kvůli rekordně nízké hladině výrazně méně lodí. Dopravu na jedné z nejdůležitějších evropských vodních cest omezuje sucho. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Nejdůležitější evropská vodní tepna se ocitla v kritické situaci. Hladina Rýna v Německu klesla na nejnižší úroveň v historii měření, nákladní lodě mohou plout jen s pětinou běžného nákladu a cena přepravy během několika týdnů několikanásobně vzrostla. Současné záběry vyschlého koryta navíc připomínají legendární sucho z roku 1949.

Reklama

Evropa zažívá další důsledek mimořádně horkého a suchého léta. Hladina Rýna, po němž se každoročně přepraví miliony tun zboží, ve čtvrtek klesla na nové historické minimum. V kritickém úseku u města Kaub nedaleko Koblence naměřili vodohospodáři splavnou hloubku pouhých 19 centimetrů, čímž padl dosavadní rekord z roku 2018.

Archivní video sucho na řece Rýn z roku 1949 | Video: Das Bundesarchiv

Na první pohled může údaj působit překvapivě. Řeka samozřejmě nevyschla na necelých dvacet centimetrů, jde o takzvanou splavnou hloubku, tedy hodnotu, podle níž se určuje, kolik nákladu mohou lodě bezpečně převážet.

Germany Extreme Weather Drought
Düsseldorf: Nákladní loď pluje po Rýně jen s částečným nákladem. Kvůli rekordně nízké hladině nemohou plavidla využít svou běžnou kapacitu.Foto: AP

Právě to je nyní největší problém. Transportní plavidla musejí svůj nákladový prostor výrazně odlehčit a místo plného naložení převážejí jen zlomek běžného nákladu. Podle společnosti HGK Shipping dosahuje jejich přepravní kapacita v některých případech jen asi 20 procent normálního stavu.

To znamená, že stejný objem zboží musí rozvézt několik lodí místo jedné. Náklady tak prudce rostou a prodražuje se doprava surovin i průmyslových výrobků.

Reklama
Reklama

Ceny vyskočily na trojnásobek

Výmluvně to ukazuje vývoj cen. Přeprava jedné tuny kapalného nákladu z Rotterdamu do Karlsruhe stála na konci června přibližně 45 eur. Dnes už dopravci účtují 160 až 165 eur za tunu, tedy více než trojnásobek.

Související

Rýn patří mezi nejvytíženější vodní cesty na světě. Spojuje největší evropský přístav v Rotterdamu s průmyslovými oblastmi Německa, Francie a Švýcarska. Po řece putuje uhlí, železná ruda, obilí, chemikálie, paliva i další suroviny nezbytné pro fungování evropského průmyslu.

Související
Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bucharest, Romania. 30th Jul, 2026: Vasile Tofan, Prime Minister of Moldova, listens to the speech of Romanian Prime Minister Ilie Bolojan (not in picture) at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bucharest, Romania. 30th Jul, 2026: Vasile Tofan, Prime Minister of Moldova, listens to the speech of Romanian Prime Minister Ilie Bolojan (not in picture) at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bucharest, Romania. 30th Jul, 2026: Vasile Tofan, Prime Minister of Moldova, listens to the speech of Romanian Prime Minister Ilie Bolojan (not in picture) at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News

Moldavský muž s motorovou pilou. Zemi slibuje vstup do EU jako „náboženský akt“

Moldavsko, nejchudší země Evropy, znovu svírá energetická krize, politické spory i rostoucí nedůvěra veřejnosti. Nový premiér Vasile Tofan slibuje liberální reformy. Jenže v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, se rychlá řešení hledají těžko. V reportáži přímo z moldavského hlavního města popisujeme, jak vypadá situace v zemi deset měsíců po klíčových volbách.

izraelská vlajka
izraelská vlajka
izraelská vlajka

„Součást našeho světa.“ Vědec vysvětluje, proč Češi stojí na straně Izraele

Češi stojí ve válce v Pásmu Gazy na straně Izraele mimo jiné proto, že ho vnímají jako součást západního světa, kdežto Palestince jako jiné, orientální. Jedná se o významný faktor, byť není jediný. ČTK to řekl Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj k rozdílnému vnímání přispívají i média, která konflikt zjednodušují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama