Současné fotky Rýna a archivní video dělí 77 let. Rozdíl? Hledá se jen těžko

Nejdůležitější evropská vodní tepna se ocitla v kritické situaci. Hladina Rýna v Německu klesla na nejnižší úroveň v historii měření, nákladní lodě mohou plout jen s pětinou běžného nákladu a cena přepravy během několika týdnů několikanásobně vzrostla. Současné záběry vyschlého koryta navíc připomínají legendární sucho z roku 1949.
Evropa zažívá další důsledek mimořádně horkého a suchého léta. Hladina Rýna, po němž se každoročně přepraví miliony tun zboží, ve čtvrtek klesla na nové historické minimum. V kritickém úseku u města Kaub nedaleko Koblence naměřili vodohospodáři splavnou hloubku pouhých 19 centimetrů, čímž padl dosavadní rekord z roku 2018.
Na první pohled může údaj působit překvapivě. Řeka samozřejmě nevyschla na necelých dvacet centimetrů, jde o takzvanou splavnou hloubku, tedy hodnotu, podle níž se určuje, kolik nákladu mohou lodě bezpečně převážet.
Právě to je nyní největší problém. Transportní plavidla musejí svůj nákladový prostor výrazně odlehčit a místo plného naložení převážejí jen zlomek běžného nákladu. Podle společnosti HGK Shipping dosahuje jejich přepravní kapacita v některých případech jen asi 20 procent normálního stavu.
To znamená, že stejný objem zboží musí rozvézt několik lodí místo jedné. Náklady tak prudce rostou a prodražuje se doprava surovin i průmyslových výrobků.
Ceny vyskočily na trojnásobek
Výmluvně to ukazuje vývoj cen. Přeprava jedné tuny kapalného nákladu z Rotterdamu do Karlsruhe stála na konci června přibližně 45 eur. Dnes už dopravci účtují 160 až 165 eur za tunu, tedy více než trojnásobek.
Rýn patří mezi nejvytíženější vodní cesty na světě. Spojuje největší evropský přístav v Rotterdamu s průmyslovými oblastmi Německa, Francie a Švýcarska. Po řece putuje uhlí, železná ruda, obilí, chemikálie, paliva i další suroviny nezbytné pro fungování evropského průmyslu.
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