Syn vůdce zaujal „čtenářským výkonem“. Otec Kadyrov reagoval zvláštním výrazem

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, se stal terčem posměchu na sociálních sítích
Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, se stal terčem posměchu na sociálních sítích. Důvodem je video z jeho nedávného veřejného vystoupení, na kterém se s obtížemi prokousává připraveným textem.
Záznam projevu původně zveřejnil čečenský premiér Magomed Daudov. Adam Kadyrov, který působí jako tajemník regionální Bezpečnostní rady, na něm přednáší zprávu o přípravách na nadcházející volby do státní Dumy před vysoce postavenými představiteli bezpečnostních složek. Při čtení však několikrát zaváhá a působí značně nejistě.
Pozornost vzbudil i výraz jeho otce Ramzana Kadyrova, který vystoupení svého syna přihlížel. Server NEXTA poznamenal, že čečenský vůdce během jeho projevu působil poněkud rozpačitě, jako by si sám nebyl jistý, co jeho syn vlastně čte.
Uživatelé na internetu pak na video reagovali podobně ironicky. Podle jednoho z nich si mladík za svůj „čtenářský výkon“ jistě brzy vyslouží další státní vyznamenání. Jiný uživatel poznamenal: „Zní jako zbitý pes nebo jako někdo, kdo čte svůj vlastní rozsudek smrti.“
Bleskový vzestup
I přes nejisté řečnické schopnosti postupuje mladý Kadyrov bezpečnostními strukturami nevídaným tempem. Vedle funkce tajemníka bezpečnostní rady dohlíží na ministerstvo vnitra, zastává roli zmocněnce Univerzity speciálních sil a už od svých šestnácti let vede otcovu osobní ochranku.
Nově má pod kontrolou také vlastní jednotku Dustum K-13. Její příslušníci trénují na základně speciálních sil Achmat v rodné obci Kadyrovových Achmat-Jurt, přičemž podle zveřejněných záběrů se zaměřují na boj s drony, taktickou střelbu, pohyb ve formaci či evakuaci raněných.
Více než 20 ocenění a otázka nástupnictví
Do širšího povědomí se Adam Kadyrov dostal v září 2023, když ve vazbě v Grozném zbil Nikitu Žuravela, který byl zadržen za spálení Koránu. Za svůj čin se od otce dočkal veřejné pochvaly a od té doby nasbíral přes dvě desítky ocenění, včetně dvojnásobného titulu „Hrdina Čečenské republiky“.
Adamův rychlý vzestup vyvolal spekulace o jeho možné budoucnosti coby nástupce jeho otce Ramzana, jehož zhoršující se zdravotní stav je dlouhodobě předmětem diskusí.
Podle serveru Novaja Gazeta Evropa by však favoritem Kremlu na nového čečenského lídra měl být Apti Alaudinov – velitel čečenských speciálních jednotek Achmat, který získal prestiž během války na Ukrajině a který je podle některých médií vnímán jako most mezi čečenskou elitou a ruským ministerstvem obrany.