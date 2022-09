Sonda pátrající po životě na Marsu našla nadějné vzorky. Vědci jsou optimističtí

Průzkumné vozítko Perseverance, které od loňského února prozkoumává Mars, se přiblížilo k odpovědi na otázku, zda jsme ve vesmíru sami. Vzorky nasbíraných hornin obsahují organickou hmotu, která by mohla naznačovat, že na planetě v dávných dobách býval život.

Jedním z úkolů sondy Perseverance na Marsu je hledání stop života. Nepátrá však po organismech, které by byly živé v současnosti, ale před miliardami let, kdy byly podmínky na planetě příznivější. Jedním ze zkoumaných míst je proto kráter pojmenovaný Jezero podle toho, že ho kdysi naplňovala voda.

Na jeho vyschlém dně a také v deltě řeky, která do něj kdysi přitékala, sonda americké NASA nasbírala už několik vzorků hornin různého původu, například vytvořených vulkanickou činností nebo bahnem poté, co začalo Jezero vysychat. Jeden z nich, označovaný jménem Wildcat Ridge, vzbudil u vědců zatím největší ohlas: jeho prvotní analýza přímo v roveru Perseverance ukázala, že obsahuje velké množství organických sloučenin a sloučenin bohatých na uhlík.

"Všechen život, který známe, je tvořen organickými látkami," vysvětluje pro britskou stanici BBC Sunanda Sharmaová, která na misi pracuje s vědeckými přístroji. Organický materiál v kráteru objevila už v roce 2013 předchozí sonda Curiosity a nalezla jej už dříve také Perseverance. Nyní je koncentrace látek ale nejvyšší, kterou se povedlo najít. A zároveň pochází z místa a typu horniny, v nichž mohl život potenciálně existovat.

"V daleké minulosti se písek, bahno a sůl, které tvoří Wildcat Ridge, nacházely v podmínkách, ve kterých se mohl potenciálně rozvíjet život," říká pro NASA Ken Farley, vědec pracující na misi Perseverance. "Skutečnost, že byl organický materiál nalezen v takové sedimentární hornině, ve kterých jsou na Zemi nacházeny fosilie, je důležitá," domnívá se.

Naději sdílí i jeho kolega David Shuster. Poukazuje na to, že pokud by dávné podmínky v Jezeře kdykoliv v posledních tři a půl miliardách let existovaly někde na Zemi, dalo by se předpokládat, že tam byl i život.

Nasbírané vzorky by proto podle Sunandy Sharmaové "mohly odpovědět na zásadní otázku, jestli jsme ve vesmíru sami".

Odpověď přinese až výzkum na Zemi

Vědkyně však rychle dodává, že pouhá přítomnost látek v horninách nemusí stále nic znamenat - organické sloučeniny se vyskytují i v mezihvězdném prachu. Finální odpověď tak přinese až zkoumání hornin po jejich dovezení na Zemi.

"Ačkoliv jsou naše přístroje na Perseverance velmi přesné, tak pro bližší určení toho, co obsahuje vzorek, si budeme muset počkat, než se vrátí na Zemi a důkladně je prozkoumáme," říká Farley.

K tomu však nedojde dřív než za deset let, plán přepravy zatím není dokončený. Od odebrání prvního vzorku na Marsu pracuje NASA a Evropská kosmická agentura na misi, jak může v budoucnu vesmírná loď přenést vzorky nasbírané vozítkem zpátky na Zemi. To zahrnuje i malé operace jako vymyšlení způsobu, jakým je má Perseverance v jejich titanových tubách položit na povrch planety a jak místo zaznačit, aby je vyzvedávací raketa našla.