Solidarita se CNN. Americké televize budou bojkotovat zpravodajství o Trumpovi

Čtyři velké americké televizní stanice se dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, a to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž v pátek Trump zakázal vstup do Bílého domu, stejně jako v případě stanice MS NOW a serveru Politico. Čtyři stanice ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotovaly slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu Trumpem.
„S okamžitou platností přestává televizní pool pokrývat události, které jsou určeny pro sdílené zpravodajství o prezidentovi,“ píše se podle AP v e-mailu, který dostali členové takzvaného poolu.
Sdílené zpravodajství (pool) z každodenních událostí v Bílém domě zajišťuje pět televizních stanic - ABC News, CBS News, NBC News, Fox News a CNN. Důvodem bojkotu je podle AP postoj Bílého domu, který brání stanici CNN plnit její povinnosti v rámci poolu.
Moderátorka CNN Kaitlan Collinsová vysvětlila, jak takový bojkot akcí Bílého domu bude vypadat. „Když teď prezident cokoli podnikne, nebude u něj žádná televizní kamera, která by tyto záběry vysílala a sdílela s diváky,“ citovala Collinsovou agentura AP.
„Veřejnost chce mít přesné a nezávislé informace o své vládě...Žádná vláda by neměla omezovat zpravodajskou stanici proto, že jí vadí její zpravodajství,“ uvedlo pět zmíněných stanic v prohlášení.
Trump v pátek uvedl, že s okamžitou platností ruší akreditace stanic CNN a MS NOW a serveru Politico do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že tato tři média podle něj lžou o něm, jeho vládě i o USA.
CNN a MS NOW a server Politico v pondělí oznámily, že podávají proti vládě žalobu, protože zrušení akreditací těmto médiím je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy. Ten garantuje mimo jiné svobodu tisku.
Trumpova podpora je rekordně nízká
Podpora Donalda Trumpa u Američanů klesla na 32 procent, nejnižší úroveň v jeho politické kariéře, ukázal nejnovější průzkum veřejného mínění. Jedním z důvodů je podle agentury Reuters nespokojenost i v řadách republikánů s Trumpovým přístupem k problematice životních nákladů, které zvyšuje i jeho nepopulární válka s Íránem.
Aktuální průzkum agentur Reuters a Ipsos mezi 1277 dospělými Američany, který skončil v neděli, ukázal, že Trumpův výkon v prezidentském úřadu schvaluje 73 procent republikánů proti 82 procentům před týdnem. Celková míra podpory současného šéfa Bílého domu v předešlém týdnu činila 35 procent.
Trump se loni v lednu vrátil do Bílého domu s příslibem, že zkrotí inflaci a ukončí války v zahraničí. V průzkumu agentur Reuters/Ipsos jen několik hodin po jeho inauguraci dosahovala jeho podpora 47 procent.
Trumpova současná popularita je ještě nižší, než jakou kdy v průzkumu zaznamenal jeho demokratický předchůdce Joe Biden, podotkla také agentura.
Bidenovo prezidentství se přitom také vyznačovalo prudkým zrychlením inflace a sám exprezident nakonec ukončil kampaň za znovuzvolení, když slabým výkonem v televizní debatě rozvířil obavy o své schopnosti vykonávat úřad kvůli vysokému věku.
Pouhých 17 procent respondentů v aktuálním průzkumu vyjádřilo souhlas s tím, jak Trump řeší otázku životních nákladů. To je přitom podle názoru Američanů hlavní téma, na jehož základě se budou rozhodovat, komu dají hlas ve volbách 3. listopadu. Trumpovi republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v obou komorách Kongresu.
Trump si mezi republikány udržuje popularitu v migrační politice, v této otázce jej podporuje 79 procent členů jeho strany. Celkově však jeho přístup v této věci podporuje jen 36 procent Američanů, zatímco 55 procent s ním nesouhlasí.
Někteří republikánští kongresmani varují, že kvůli Trumpově agresivní kampani za deportaci lidí, kteří ve Spojených státech pobývají nelegálně, by strana mohla přijít o voliče, jejichž rodinní příslušníci přišli do USA teprve nedávno, jako v případě některých Hispánců.
Trumpův přístup ke konfliktu s Íránem podle průzkumu schvaluje pouhých 24 procent Američanů.
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