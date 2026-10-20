Šokující zjištění. Americké součástky v ruských raketách zabíjejí v Kyjevě

Je to jedna z nejničivějších konvenčních zbraní, které Rusko proti Ukrajině nasazuje – hypersonická raketa Kinžal. Rusko ji používá téměř výhradně na vysoce ceněné cíle, jako jsou elektrárny, teplárny nebo letiště. Teď Ukrajinci zjistili šokující věc – z celkem 197 identifikovaných součástek Kinžalu pochází 155 od amerických výrobců.
Dalších 17 komponentů připadá na Japonsko, deset na Švýcarsko a sedm na Tchaj-wan. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR zároveň odhalila 58 ruských podniků zapojených do výroby těchto raket. Celkem 22 z nich dosud nepodléhá západním sankcím.
Vyplývá to z údajů, které HUR zveřejnila 12. října na portálu War & Sanctions. Rozvědka představila také interaktivní 3D model střely a podrobný seznam jejích součástek.
Mezi identifikovanými komponenty figurují mikroprocesory, paměťové čipy, programovatelná hradlová pole FPGA, analogově-digitální převodníky nebo výkonové tranzistory od společností AMD, Texas Instruments, Micron Technology či Analog Devices. Další dvě součástky pocházejí od německých firem a po jedné od výrobců z Běloruska, Jižní Koreje, Číny, Velké Británie a samotného Ruska. U posledního komponentu se původ nepodařilo určit.
Údaje ukazují pokračující závislost ruského zbrojního průmyslu na zahraniční elektronice navzdory sankcím a exportním omezením. Země původu přitom označuje především sídlo výrobce, nikoliv nutně místo skutečné výroby součástky.
Samotná přítomnost západních komponentů také nedokazuje, že je jejich výrobci dodali přímo do Ruska. Rusové sankce obcházejí složitým systémem, ve kterém figurují nastrčené firmy, často fungující v Turecku, Dubaji nebo ve středoasijských republikách.
Kinžal je balistická raketa na pevné palivo s hmotností přibližně 4,3 tuny. Nese průbojnou trhavou hlavici o hmotnosti 450 kilogramů, případně i jadernou nálož. Maximální rychlost střely dosahuje přibližně 12 000 kilometrů za hodinu, při přiblížení k cíli však klesá zhruba na 4800 až 5200 kilometrů za hodinu.
Raketu vypouštějí upravené stíhací letouny MiG-31K a MiG-31I. Rychlost rakety je taková, že dává ukrajinským obráncům často jen několik minut na obranu.
Konstrukčně vychází Kinžal z pozemní balistické rakety 9M723 systému Iskander-M, se kterou podle HUR sdílí přibližně 90 procent komponentů. Liší se především upravenou aerodynamickou konstrukcí, aktivní radarovou naváděcí hlavicí a prostředky elektronického rušení. Vedle rušicí stanice využívá také systém vypouštění klamných cílů, který má komplikovat jeho zachycení protivzdušnou obranou.
Podle ruských armádních dokumentů, které v říjnu 2025 získal ukrajinský server Militarnyj, si ministerstvo obrany objednalo 44 Kinžalů pro rok 2024 a dalších 144 pro rok 2025. Cena jedné rakety měla dosahovat přibližně 366 milionů rublů, tehdy zhruba 4,5 milionu dolarů.
V roce 2026 navíc Moskva podle ukrajinské rozvědky sériovou výrobu Kinžalů pozastavila a část výrobních kapacit přesunula k balistickým raketám Iskander-M. Důvodem měly být především problémy s přesností zásahů a omezená dostupnost nosných letounů MiG-31, které Rusko již sériově nevyrábí.
V červenci 2026 mělo Rusko podle odhadu HUR přibližně 50 Kinžalů. Současně ale pokračuje v modernizaci střely a vyvíjí variantu s tříštivo-trhavou bojovou hlavicí.
Kinžaly představují pro ukrajinskou protivzdušnou obranu závažnou hrozbu. Deník Financial Times v říjnu 2025 informoval, že Rusko upravilo letové charakteristiky balistických raket Iskander-M a Kinžal, aby ztížilo jejich zachycení americkými systémy Patriot. Ten je jediný schopný Kinžal sestřelit, Ukrajinci však trpí kritickým nedostatkem munice pro Patrioty.
Podle analýzy údajů ukrajinského letectva klesla úspěšnost zachycování ruských balistických raket ze 37 procent v srpnu 2025 na pouhých šest procent v září. Americká vojenská rozvědka DIA (Defence Intelligence Agency) rovněž upozornila, že ruské úpravy letových trajektorií zhoršily schopnost Ukrajiny zachycovat tyto střely pomocí systémů Patriot.
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