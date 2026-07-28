Šokující záběry z polské Vratislavi: tři muži brutálně napadli ukrajinskou dvojici

Policie v polské Vratislavi zadržela dva muže podezřelé z nedělního brutálního napadení ukrajinské dvojice. Oznámil to v pondělí večer na síti X polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Je to další protiukrajinský incident v polských ulicích v době rostoucích protiukrajinských nálad, napsala agentura PAP.
"Muži už mají záznamy v trestním rejstříku. Jednoho z nich zadrželi policisté z protiteroristického oddělení, když se pokoušel opustit Vratislav," uvedl Kierwiński. Další podrobnosti nesdělil. V příspěvku napsal, že "brutální násilí nikdy nezůstane bez trestu".
Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje, jak tři muži napadli muže a ženu, která se napadeného snažila bránit. Podle mluvčí vratislavské policie Aleksandry Freusové se oběťmi stala dvacetiletá žena a o rok starší muž, oba ukrajinské národnosti.
"Počátkem agrese byla hádka ve frontě v obchodě, poté muži napadli ukrajinského občana na ulici," uvedla policistka, podle níž byla motivem zřejmě etnická nenávist.
Oba Ukrajince po napadení odvezla sanitka do nemocnice, na záběrech zveřejněných online je vidět, že žena má zraněné ucho.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X uvedl, že po třetím podezřelém policie pátrá a Kyjev očekává plné, objektivní a nestranné vyšetření činu i spravedlivé potrestání pachatelů.
Zároveň polským úřadům poděkoval za dosavadní reakci. "Znovu apeluji na některé polské politiky, aby přestali podněcovat k nepřátelství, které nakonec přerůstá v konkrétní násilné činy v ulicích. Potřebujeme dialog a vzájemný respekt," uvedl.
Na polské politické scéně jsou dvě krajně pravicové strany: Konfederace a Konfederace Koruny polské - obě známé svou protiukrajinskou rétorikou, píše v této souvislosti PAP. Také někteří politici z hlavní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) podle něj v poslední době zaujali kritičtější postoj k vojenské pomoci pro Ukrajinu, dávkám pro ukrajinské uprchlíky a dalším otázkám souvisejícím s Ukrajinou.
Před několika dny polská média napsala, že policie vyšetřuje případ, kdy tři muži během cesty tramvají v Poznani pokřikovali urážky na adresu ukrajinského chlapce. A poté fyzicky napadli šedesátiletého muže, který se ho zastal. Případ je součástí znepokojivého nárůstu trestných činů z nenávisti, napsal tehdy server Rzeczpospolita.
Think-tank Res Futura nedávno uvedl, že v květnu na sociálních sítích v Polsku dramaticky vzrostl počet protiukrajinských příspěvků, zatímco komentáře příznivé vůči imigrantům téměř zmizely. Lze to vnímat jako důsledek nedávného diplomatického napětí mezi Varšavou a Kyjevem kvůli společné bolestivé minulosti, napsal PAP.
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