Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?

Dvě hodiny měli v neděli Američané (zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kuschner) "lámat" po telefonu Zelenského, aby s jejich nabídkou souhlasil.
"Měl jsem pocit, že Američané se nám různými způsoby snažili prodat ruské návrhy na ovládnutí celého Donbasu a chtěli, aby s tím Zelenskyj souhlasil po telefonu," uvedl pro Axios ukrajinský představitel.
Americká nabídka má být přitom po nedávném jednání Witkoffa a Kushnera v Moskvě podle webu Axios ještě horší než původní 28bodový plán.
Kromě odevzdání i poslední části Donbasu ovládané ukrajinskou armádou (včetně silně opevněných měst Slovjansk a Kramatorsk) plán údajně neobsahuje ani částečný návrat Záporožské jaderné elektrárny pod ukrajinskou správu ani jednoznačné bezpečnostní garance ze strany USA.
Zelenskyj odevzdání území jednoznačně odmítl, ale vyjádřil ochotu o plánu jednat.
"Ukrajinské a evropské připomínky byly podrobněji propracovány a jsme připraveni je představit našim partnerům v Americe," uvedl v návaznosti na jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa v Londýně. Ani podpora evropských státníků nemusí ale mnoho znamenat.
Podle Trumpova nejnovějšího vyjádření je Evropa "upadající skupina zemí", ovládaná "slabými lídry", kteří "nevědí, co mají dělat".
Donald Trump, který by rád uzavřel mír do Vánoc, je netrpělivý. V rozhovoru pro web Politico opět po nějaké době zaútočil na Zelenského. Obvinil ho, že si plán ani nepřečetl a jasně řekl, že bude muset akceptovat tvrdé podmínky.
"Bude se muset vzchopit a začít přijímat věci tak, jak jsou… protože prohrává." Znovu také požadoval, aby se na Ukrajině konaly volby - mandát Zelenskému vypršel loni, ale kvůli válečnému stavu jsou volby odloženy.
S volbami souhlasil
Ukrajinský prezident s volbami překvapivě souhlasil. Klade si ale podmínky.
"Otevřeně žádám, aby nám Spojené státy pomohly. Společně s našimi evropskými partnery můžeme zajistit bezpečnost potřebnou k uspořádání voleb. Pokud se tak stane, Ukrajina bude připravena uspořádat volby v příštích 60 až 90 dnech".
Zelenskyj už vyzval k potřebným legislativním změnám, ale to může být z jeho strany jen kouřová clona. Klíčový požadavek zajistit bezpečnost totiž fakticky může znamenat jedině příměří, a to je v nedohlednu.
Podle analytiků jde nyní o čas. Trump chce mír do Vánoc, Zelenskyj se snaží hru protahovat. Ví, že pokud vydrží do Vánoc, má alespoň dočasně vyhráno. Vánoce v USA a potom pravoslavné vánoce v Rusku (trvají do 8. ledna) odsunou vše stranou. A potom může být pozornost Donalda Trumpa zaměřena jinam.