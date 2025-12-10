Zahraničí

Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?

před 3 hodinami
Je to skoro jako v Mnichově 1938. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl dostat od Američanů novou a ještě tvrdší verzi mírového plánu s tím, že s ní má do hodiny po telefonu souhlasit. S odvoláním na ukrajinské zdroje to tvrdí web Axios. Podle Financial Times chce Trump svůj mír do Vánoc. Zelenskyj souhlasil jen s americkým požadavkem na uspořádání voleb.
"Samozřejmě chceme, aby Spojené státy v této věci stály na naší straně," řekl Volodymyr Zelenskyj | Video: Reuters

Dvě hodiny měli v neděli Američané (zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kuschner) "lámat" po telefonu Zelenského, aby s jejich nabídkou souhlasil.

"Měl jsem pocit, že Američané se nám různými způsoby snažili prodat ruské návrhy na ovládnutí celého Donbasu a chtěli, aby s tím Zelenskyj souhlasil po telefonu," uvedl pro Axios ukrajinský představitel.

Americká nabídka má být přitom po nedávném jednání Witkoffa a Kushnera v Moskvě podle webu Axios ještě horší než původní 28bodový plán.

Kromě odevzdání i poslední části Donbasu ovládané ukrajinskou armádou (včetně silně opevněných měst Slovjansk a Kramatorsk) plán údajně neobsahuje ani částečný návrat Záporožské jaderné elektrárny pod ukrajinskou správu ani jednoznačné bezpečnostní garance ze strany USA. 

Zelenskyj odevzdání území jednoznačně odmítl, ale vyjádřil ochotu o plánu jednat.

"Ukrajinské a evropské připomínky byly podrobněji propracovány a jsme připraveni je představit našim partnerům v Americe," uvedl v návaznosti na jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa v Londýně. Ani podpora evropských státníků nemusí ale mnoho znamenat.

Donald Trump, který by rád uzavřel mír do Vánoc, je netrpělivý. V rozhovoru pro web Politico opět po nějaké době zaútočil na Zelenského. Obvinil ho, že si plán ani nepřečetl a jasně řekl, že bude muset akceptovat tvrdé podmínky.

"Bude se muset vzchopit a začít přijímat věci tak, jak jsou… protože prohrává." Znovu také požadoval, aby se na Ukrajině konaly volby - mandát Zelenskému vypršel loni, ale kvůli válečnému stavu jsou volby odloženy. 

S volbami souhlasil

Ukrajinský prezident  s volbami překvapivě souhlasil. Klade si ale podmínky.

"Otevřeně žádám, aby nám Spojené státy pomohly. Společně s našimi evropskými partnery můžeme zajistit bezpečnost potřebnou k uspořádání voleb. Pokud se tak stane, Ukrajina bude připravena uspořádat volby v příštích 60 až 90 dnech".

Zelenskyj už vyzval k potřebným legislativním změnám, ale to může být z jeho strany jen kouřová clona. Klíčový požadavek zajistit bezpečnost totiž fakticky může znamenat jedině příměří, a to je v nedohlednu.  

Podle analytiků jde nyní o čas. Trump chce mír do Vánoc, Zelenskyj se snaží hru protahovat. Ví, že pokud vydrží do Vánoc, má alespoň dočasně vyhráno. Vánoce v USA a potom pravoslavné vánoce v Rusku (trvají do 8. ledna) odsunou vše stranou. A potom může být pozornost Donalda Trumpa zaměřena jinam.

 
