Šokovaly Trumpa čtvrteční útoky na ukrajinská města? Vydal překvapivě ostré vyjádření

Přichází to v den masivního ruského leteckého úderu na ukrajinská města. Ruská armáda zaútočila přes noc na Ukrajinu kombinací 574 dronů a 40 raket. Útoky zasáhly 11 lokalit, v Mukačevu byl zasažen výrobní závod americké elektronické firmy, kde shořely skladovací prostory a bylo zraněno 15 lidí.
Odpoledne reagoval Donald Trump nezvykle ostrým vzkazem, ve kterém dal jasně najevo, že akceptuje ukrajinské údery do hloubky ruského území jako odpovídající formu obrany. A obvinil svého předchůdce prezidenta Joe Bidena, že Ukrajině "svázal ruce": "Podvodný a naprosto neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajině BOJOVAT, pouze SE BRÁNIT." Trump tím reaguje na fakt, že Bidenova administrativa neumožňovala Ukrajincům použít americké zbraně mimo ukrajinské hranice. Biden toto omezení částečně uvolnil v listopadu 2024 v reakci na nasazení severokorejských vojsk u hranic Kurské oblasti. Veškeré limity na použití západních zbraní ale padly až v květnu 2025. Smyslem omezení byla původně obava z eskalace konfliktu, ukázalo se ale, že Rusové na zrušení omezení nijak nereagovali.
Trump ve svém vyjádření neopomněl připomenout, že kdyby byl prezident, tak by se "tato válka NIKDY neodehrála - NULOVÁ ŠANCE", ale ukončil to větou "Čekají nás zajímavé časy!!!" Jako obvykle se můžeme jen dohadovat, co tím chce americký prezident naznačit. Je ale velmi pravděpodobné, že nemá radost z toho, že v době intenzivních jednání o míru Rusové útočí na ukrajinská města jakoby nic. A úder proti americké továrně jen týden po setkání s Vladimirem Putinem může chápat jako políček svým snahám o ukončení bojů. Podle amerických médií ho také na ruské útoky proti civilistům pravidelně upozorňuje jeho žena Melanie. Mohl by reagovat zvýšením dodávek systémů protivzdušné obrany, ale ve svém vyjádření projevil překvapivě odvážné pochopení pro vojenskou realitu - tedy že například proti raketám se nejlépe brání nikoliv jejich sestřelováním ve vzduchu, ale tím, že vybombardujete továrnu, kde rakety vyrábějí.
Ukrajinci již dokázali svými drony (často upravenými lehkými civilními letadly) zasahovat ruské zbrojovky, muničky i rafinerie, ale jde o stroje, které unesou obvykle jen cca 60 kg výbušniny. Oproti tomu americké řízené střely ATACMS nesou kolem 500 kg, jsou přesnější a pro Rusy je mnohem obtížnější je sestřelit.
Američané nyní navíc nahrazují systém ATACMS novou raketou s názvem Precision Strike Missile (PrSM). S postupným přechodem na novou raketu by mohli nyní Američané své sklady starších raket ATACMS vyprazdňovat a nabízí se jejich transfer na Ukrajinu. Té jich zatím poskytli jen zhruba čtyřicet.