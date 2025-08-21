Zahraničí

Šokovaly Trumpa čtvrteční útoky na ukrajinská města? Vydal překvapivě ostré vyjádření

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 56 minutami
"Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku, když nesmíte útočit na zemi útočníka. Je to jako ve sportu, kdy má tým fantastickou obranu, ale nesmí hrát v útoku… Stejné je to s Ukrajinou a Ruskem… Čekají nás zajímavé časy!!!" Takový vzkaz napsal ve čtvrtek odpoledne Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Nabízí Ukrajincům pomoc s údery na Rusko?
ATACMS má impozantní dolet a unese 500 kg výbušniny
ATACMS má impozantní dolet a unese 500 kg výbušniny | Foto: Aktuálně.cz/Lockheed Martin

Přichází to v den masivního ruského leteckého úderu na ukrajinská města. Ruská armáda zaútočila přes noc na Ukrajinu kombinací 574 dronů a 40 raket. Útoky zasáhly 11 lokalit, v Mukačevu byl zasažen výrobní závod americké elektronické firmy, kde shořely skladovací prostory a bylo zraněno 15 lidí.

Odpoledne reagoval Donald Trump nezvykle ostrým vzkazem, ve kterém dal jasně najevo, že akceptuje ukrajinské údery do hloubky ruského území jako odpovídající formu obrany.  A obvinil svého předchůdce prezidenta Joe Bidena, že Ukrajině "svázal ruce": "Podvodný a naprosto neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajině BOJOVAT, pouze SE BRÁNIT." Trump tím reaguje na fakt, že Bidenova administrativa neumožňovala Ukrajincům použít americké zbraně mimo ukrajinské hranice. Biden toto omezení částečně uvolnil v listopadu 2024 v reakci na nasazení severokorejských vojsk u hranic Kurské oblasti. Veškeré limity na použití západních zbraní ale padly až v květnu 2025. Smyslem omezení byla původně obava z eskalace konfliktu, ukázalo se ale, že Rusové na zrušení omezení nijak nereagovali.

Foto: Aktuálně.cz

Trump ve svém vyjádření neopomněl připomenout, že kdyby byl prezident, tak by se "tato válka NIKDY neodehrála - NULOVÁ ŠANCE", ale ukončil to větou "Čekají nás zajímavé časy!!!" Jako obvykle se můžeme jen dohadovat, co tím chce americký prezident naznačit. Je ale velmi pravděpodobné, že nemá radost z toho, že v době intenzivních jednání o míru Rusové útočí na ukrajinská města jakoby nic. A úder proti americké továrně jen týden po setkání s Vladimirem Putinem může chápat jako políček svým snahám o ukončení bojů. Podle amerických médií ho také na ruské útoky proti civilistům pravidelně upozorňuje jeho žena Melanie. Mohl by reagovat zvýšením dodávek systémů protivzdušné obrany, ale ve svém vyjádření projevil překvapivě odvážné pochopení pro vojenskou realitu - tedy že například proti raketám se nejlépe brání nikoliv jejich sestřelováním ve vzduchu, ale tím, že vybombardujete továrnu, kde rakety vyrábějí.

